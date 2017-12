St. Georgen Jahresrückblick 2017: Integrationsbeauftragte knüpft Netzwerk

Wirkstattleiterin Antonia Musacchio-Torzilli hat ein vom Land geförderte Stelle übernommen.

Die Flüchtlingsarbeit in St. Georgen mündete in diesem Jahr in eine vom Land geförderten Stelle einer Integrationsbeauftragten. Antonia Musacchio-Torzilli übernahm zum 1. Juni diese Aufgabe. Bereits durch ihre Arbeit als Leiterin der Wirkstatt hat Antonia Musacchio-Torzilli viele Berührungspunkte mit der Flüchtlingsarbeit. Deshalb wurde sie ausgewählt, als die Stadt St. Georgen mit Integrationsmitteln des Landes eine auf drei Jahre befristete Stelle einer Integrationsbeauftragten schuf.

Als Integrationsbeauftragte ist sie nicht primär Anlaufstelle für die Flüchtlinge selbst bei Problemen im Alltag oder Kontakt zu Behörden. Vielmehr gehört zur Aufgabe, das bestehende Netzwerk weiter auszubauen und Kontakte zwischen den Flüchtlingen und Ansprechpartnern beispielsweise von Vereinen, Kirchen und Privatpersonen zu vermitteln. So sollen die Fäden aller in dem Prozess um das Heimischwerden der Flüchtlinge mit Angeboten etwa zum Spracherwerb, aber auch Angeboten in Freizeit und Beruf Beteiligten, bei der Integrationsbeauftragten zusammenlaufen.