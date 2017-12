St. Georgen Jahresrückblick 2017: Frischer Wind unter dem Rathausdach

Stephan Fix als Kämmerer und Alexander Tröndle als Stadtbaumeister verjüngen die Verwaltungsspitze

Im St. Georgener Rathaus standen dieses Jahr gleich zwei bedeutende Personalwechsel an. Stadtkämmerer Karl Braun und Stadtbaumeister Reinhard Wacker wurden in den Ruhestand verabschiedet. Braun war 33 Jahre Stadtkämmerer. Bei der Verabschiedung im Rathaus charakterisierte Bürgermeister Michael Rieger den scheidenden Kämmerer als verantwortungsbewussten und loyalen Mitarbeiter, der für Kostenoptimierung und Transparenz stand. Rund eine Milliarde Euro habe Braun während seiner Dienstzeit bewegt.

Reinhard Wacker war seit 2005 Stadtbaumeister in St. Georgen. Zu den herausragenden Bauprojekten während dieser Zeit zählen die Sanierung der Bahnhofstraße, die Neugestaltung des Bärenplatzes mit dem Kreisverkehr, Abriss des Heinemann-Areals mit Neubebauung von Einkaufsmarkt und Stadtterrasse.

Der Stadt St. Georgen ist es gelungen, trotz Konkurrenz aus der freien Wirtschaft und von größeren Kommunen, die Amtsleiterposten kompetent wiederzubesetzen. Nachfolger für das Amt des Stadtkämmerers ist Stephan Fix. Der 33-Jährige Diplom-Verwaltungswirt war zuvor sechs Jahre bei der Gemeinde Elzach im Kinzigtal als Mitarbeiter des Rechnungsamtes beschäftigt.

Als neuer Stadtbaumeister trat Alexander Tröndle im September sein Amt an. Der 45-Jährige war zuvor neun Jahre als Ortsbaumeister in Brigachtal tätig. An seinem neuen Wirkungsort St. Georgen stehen für Tröndle große Aufgaben an. Die Innenstadtsanierung mit Sanierung des Marktplatzes, Rathaus und Tiefgarage fordern den neuen Stadtbaumeister bereits.