St. Georgen Industrie 4.0: Wachsen auf der Datenwolke

Die St. Georgener M&M Software GmbH verbucht ein positives Geschäftsjahr 2017. Das Unternehmen entwirft unter anderem Software für Datenbrillen, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen.

St. Georgen – Industrie 4.0 ist seit einigen Jahren das Megathema der deutschen Wirtschaft. Die M&M Software GmbH entwickelt seit 25 Jahren Software für die Industrie. Gestern hat das Unternehmen die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, konnte der Umsatz auf 13 Millionen Euro leicht erhöht werden. 2016 lag der Umsatz noch bei rund 12, 2015 bei 12,6 Millionen Euro. Auch mit dem Gewinn zeigt sich das Unternehmen zufrieden, auch wenn keine konkreten Zahlen genannt wurden. "Der Firma macht Gewinn. Wir sind stark in den schwarzen Zahlen", erklärte Pressesprecher Kenan Sengün auf Anfrage des SÜDKURIER.

Mittlerweile arbeiten 86 Mitarbeiter am Stammsitz gegenüber des Bahnhofs, 20 mehr als noch vor zwei Jahren. Außerdem unterhält die Firma einen Zweitsitz in Hannover und einen Standort mit 83 Mitarbeitern im chinesischen Suzhou in der Nähe von Shanghai. Für 2018 plant M&M, den Umsatz auf 15 Millionen Euro zu steigern. Dazu sollen zwölf Mitarbeiter in St. Georgen, vier in Hannover und zehn Mitarbeiter in China neu eingestellt werden. Das ist leichter gesagt als getan, denn M&M ist wie viele Mitbewerber auch vom Fachkräftemangel betroffen. Dementsprechend lang ist die Liste der offenen Stellen im Bereich Informatik und Softwareentwicklung auf der Firmenwebseite.

M&M Software führt das Wachstum auf Technologien wie Cloud Computing und das sogenannte "Internet der Dinge" zurück. Cloud, zu deutsch "Datenwolke", beschreibt die Datenvernetzung und die Bereitstellung von IT-Infrastruktur wie beispielsweise Speicherplatz als Dienstleistung über das Internet. Privatleute können so Bilder und Musik speichern und von mehreren Geräten auf die Dateien zugreifen. M&M setzt diese Technik in einer neu vorgestellten Software um, die eine Datenbrille von Microsoft nutzt. "Die Brille sieht aus und funktioniert wie jede andere Brille, projiziert jedoch Infos wie Montageanleitungen oder 3D-Modelle in das Sichtfeld des Trägers", erklärt Kenan Sengün. So soll der Arbeitsalltag erleichtert werden. Der Mitarbeiter hat relevante Informationen stets im Blick und kann so effizienter arbeiten.

Was ist Industrie 4.0?

Der Begriff Industrie 4.0 geht auf die "Hightech-Strategie" der Bundesregierung aus dem Jahr 2006 zurück. Damit ist die vierte Industrielle Revolution gemeint. Nach Mechanisierung, Massenproduktion und Automatisierung wird künftig die Digitalisierung, unter anderem mit dem Internet der Dinge und Dienste Einzug in die Produktion halten. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) schätzt, dass Unternehmen durch die zunehmende Vernetzung und Unterstützung der Mitarbeiter durch "mitdenkende" Arbeitsgeräte ihre Produktivität um bis zu 30 Prozent steigern können. (kbr)