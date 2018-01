St. Georgen Imsimity stellt auf der Lerantec die Zukunft des Lernens vor

Am 30. Januar startet die Leitmesse für digitale Bildung. Doch die Neuheiten dort sind in St. Georgen und Donaueschingen längst eingespielt.

Ist das real oder virtuell? Diese Frage können sich die Besucher demnächst auf der Learntec in Karlsruhe stellen. Auf der Leitmesse für digitale Bildung, die vom 30. Januar bis 1. Februar stattfindet, wird die Firma Imsimity aus St. Georgen die Grenzen zwischen Realität und Virtualität miteinander verschmelzen. Sobald der Besucher eine Spezialbrille aufsetzt, taucht er ein in die virtuelle Realität (VR). Das kennt man bereits aus dem Bereich der Videospiele, wo der Nutzer gefährliche Abenteuer bestehen kann, ohne dafür das Kinder- oder Wohnzimmer verlassen zu müssen. Und wenn es denn doch mal zu brenzlig wird – einfach VR-Brille absetzen, schon sind die bösen Monster, gegen die man gerade noch gekämpft hat, verschwunden.

Gegen böse Monster braucht man am Imsimitystand nicht zu kämpfen. Vielmehr zeigt das Team um Geschäftsführer Martin Zimmermann Möglichkeiten, wie die virtuelle Realität im Schulunterricht als modernes Lernmedium eingesetzt werden kann. So können Medizinstudenten virtuell erleben, wie ein menschliches Herz aufgebaut ist. Oder Schüler eignen sich Wissen über chemische Reaktionen in einer galvanischen Zelle an.

Was für die Besucher der digitalen Bildungsmesse eine Neuheit sein wird, ist für St. Georgener Schüler längst schulischer Alltag. Am Thomas-Strittmatter-Gymnasium werden solche virtuellen Lerninhalte bereits seit 2011 eingesetzt. Als Pilotprojekt wird hier der Cyber Classroom mit den Schülern getestet und weiterentwickelt. Auch das Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasium ist hier mit im Boot. Um bei den virtuellen Anwendungen größtmögliche Freiheit zu haben, wird die Technik inzwischen sogar im Rucksack verstaut.

Nicht nur mit virtueller Realität wird Imsimity die Messebesucher über moderne Lerninhalte informieren. Während der dreitägigen Messe wird es zudem jeweils eine Liveschaltung zur Lernfabrik 4.0 der Feintechnikschule in VS-Schwenningen geben. Die Messebesucher erleben, wie ein per Mausklick im Onlineshop ausgewähltes und individualisiertes Produkt in Echtzeit gefertigt wird. Und schließlich wird Martin Zimmermann bei einem Thementag zur Umsetzung der Digitalisierung in der Bildungspraxis den Schwarzwald-Baar-Kreis und St.Georgen als derzeitige Leuchtturmregion für digitale Bildungs- und Trainingsmethoden vorstellen.