Der St. Georgener Handels- und Gewerbeverein (HGV) hat Großes vor. Am 15. September soll das Heugausfest am Tag vor dem Naturparkmarkt im Stadtkern gefeiert werden.

Das Fest soll an die bäuerliche Arbeit des Heu Einfahrens erinnern. Mit dem letzten eingebrachten Fuhrwerk wurde in früherer Zeit nach Abschluss der Heuernte gefeiert.

Der Brauch hat sich bis ins zurückliegende Jahrhundert in landwirtschaftlich geprägten Gebieten gehalten. Alle auf dem Hof arbeitenden Menschen – der Bauer, seine Frau, die Mägde, Knechte und Helfer – waren eingeladen, nachdem das Heu versorgt war, um den Abschluss zu feiern, erklärte Gerhard Jäckle.

Und nun will der HGV diese Tradition mit einem Fest neu aufleben lassen. Um dem Fest den bäuerlichen Charakter zu geben, sollen den Besuchern unterhaltsame Spiele aus dem landwirtschaftlichen Leben geboten werden. Was die Spiele genau sein sollen, darüber wird in einer der nächsten Sitzungen entschieden. Als Moderatorin begleitet Ariane Wilts den HGV und die sich anschließenden Geschäfte, Vereine und Industrie. Geplant sind eine Ausstellung von Oldtimern und alten Traktoren und Landmaschinen.

Auf jeden Fall, so Ariane Wilts, soll das schwarzwaldtypische Heugausfest in Bezug zum Schwarzwald stehen. Erstmals waren auch Vereine bei der jüngsten Besprechung mit am Tisch. Laut der Vorstellung von Ariane Wilts komme den Vereinen eine große Bedeutung zu. Sie sollten sich einbringen und die Spielestationen betreiben. Selbstverständlich können sich die Vereine auch kulinarisch einbringen. So werden Verkaufsstände aufgebaut. Es sollen mehrheitlich einfache Speisen gereicht werden – passend zur Heugauszeit. Jürgen Pohl hat eine Übersicht ausgearbeitet, aus der die vorläufige Planung ersichtlich wird. Die Innenstadt soll belebt werden.

Hier wird gefeiert

Auf der Stadtterrasse, auf der oberen Gerwigstraße und um das Rathaus herum soll das Heugausfest gefeiert werden. Mit einbezogen sind der Marktplatz und Teile der Schramberger Straße in der Nähe des Kreisverkehrs.