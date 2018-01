St. Georgen Henninger-Seniorchefin stirbt im 92. Lebensjahr

Maria Henninger hatte 1951 Gustav Henninger geheiratet und war die Tante von Eduard Henninger.

Im Alter von 91 Jahren ist Anfang Januar Maria Henninger gestorben. Sie war die Seniorchefin des Haushalts- und Eisenwarengeschäfts an der Schramberger Straße. Sie stammte aus Triberg und heiratete 1951 Gustav Henninger, der mit seinem Bruder Eduard und seiner Schwester Emma nach dem Zweiten Weltkrieg das elterliche Eisenwarengeschäft fortführte. Maria Henninger arbeitete gemeinsam mit ihrer Schwägerin in der Haushaltswarenabteilung. Ende der 1970er Jahre übergab Gustav Henninger das Geschäft an seinen Neffen Eduard Henninger, half aber bis ins hohe Alter im Laden mit. Er starb 2011 im Alter von 91 Jahren. Die Trauerfeier für Maria Henninger mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 26. Januar, 12.30 Uhr, auf dem Friedhof in St. Georgen statt.