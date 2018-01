St. Georgen Glätteunfall auf der Bühlstraße: 20-Jähriger lenkt seinen Fiesta gegen geparkte Autos

Bilanz: 6000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Mitfahrerinnen.

Erst Regen, der auf der Fahrbahn gefriert und dann Schnee, das war keine gute Kombination für einen 20 Jahre alten Autofahrer, der am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr auf der Bühlstraße fuhr. Auf der abschüssigen und schneebedeckten Straße geriet der Fahrer mit seinem Ford Fiesta ins Rutschen und prallte auf einen im Bereich der Hausnummer 14 am Straßenrand geparkten Audi A3, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen weiteres geparktes Auto geschoben wurde. davor geparkten Ford Grand C-Max geschoben. Bei dem Unfall zogen sich eine Elfjährige und eine sechzehnjährige Mitfahrerin im Ford des jungen Fahrers leichte Verletzungen zu und mussten ärztlich behandelt werden. An dem Ford Fiesta des Unfallverursachers und den beiden geparkten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.