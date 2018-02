St. Georgen Geschickt umschifft

Ab und an wird der Badespaß im Hallenbad etwas getrübt. Trotzdem sei allen besorgten Mamis geraten, gelassen mit den gelegentlichen Absperrungen umzugehen. Denn wer unseren Klosterweiher kennt, der verkraftet Einiges. Eine Glosse von Kevin Rodgers.

Was können wir dankbar sein, dass unser neues Hallenbad eine gut funktionierende Wasseraufbereitungsanlage besitzt. Doch auch dieses Wunderwerk moderner Bäderbetriebstechnik kann nicht vollends ausschließen, dass gelegentlich ein kleines Malheur im Kinderplanschbecken geschieht. Die Frage nach Nummer eins oder Nummer zwei ist nach einem kurzen Blick schnell beantwortet und flugs wird das Becken mit rot-weißem Absperrband fachmännisch für den Besucherverkehr abgesperrt. Die 500-Meter-Vorratsrolle liegt spätestens seit dem Legionellenfund Ende November stets griffbereit. Ob der gelbe Schutzoverall, den Stadtkämmerer Stefan Fix am Schmotzige Dunschtig bei seinen „Olympischen Legionellen-Spielen“ präsentiert hat, auch aus dieser Zeit stammt?

Auf jeden Fall sei besorgten Mamis geraten, gelassen mit den gelegentlichen Absperrungen umzugehen. Schließlich ist es der St. Georgener ja auch von Klein auf gewohnt, sommers im Klosterweiher seine Bahnen zu ziehen und sich auf den beiden Flößen zwischen frischen und schon etwas angetrockneten Stockenten-Würstchen zu sonnen. Und trotzdem gibt es in den zweieinhalb Wochen Schwarzwald-Hochsommer nichts Schöneres, als in die braungrünen Brigachfluten zu gleiten, kurz darüber zu schimpfen, wie kalt das Wasser schon wieder ist, nur um dann quietschvergnügt Runde um Runde durch den See zu schwimmen.

Was das Hallenbad angeht, so sollten kultivierte Erwachsene die Schuld ohnehin nicht alleine auf die Kinder schieben. Denn, so haben kanadische Forscher 2017 herausgefunden: Die Großen sind genauso schlimm wie die Kleinen. 35 Liter Urin – das sind dreieinhalb volle Gartengießkannen – tummeln sich ohne Unterlass in einem durchschnittlichen Schwimmbecken. Das erklärt übrigens auch den typischen Schwimmbadgeruch. Denn die Chemikalien, die das Badewasser keimfrei und sauber halten, sind eigentlich geruchlos. Sie reagieren erst mit Harnstoff und erzeugen so den bekannten Chlorgeruch. Aber ein bisschen Dreck stärkt das Immunsystem hat noch keinem geschadet. Und für den Klosterweiher gilt ohnehin: Im Zweifel wird die Entenwurst einfach geschickt umschifft.