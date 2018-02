St. Georgen Geschichtsverein sucht neue Bleibe

Verdiente, langjährige Mitglieder werden geehrt

St. Georgen (klw) Bei der Jahreshauptversammlung in die Krone konnte der Verein für Heimatgeschichte St. Georgen drei verdiente Mitglieder ehren. Martin Rosenfelder lobte Berta Kammerer für 25 Jahre Mitgliedschaft, in denen sie immer da gewesen sei, wo sie gebraucht wurde. Nicht anwesend war Stefan Blume, ebenfalls ein Vierteljahrhundert dabei.

Als „Hausmeister des Schwarzen Tors“ sei Otto Rapp bekannt, als eine „wandelnde Chronik der St. Georgener Stadtgeschichte“ könne man ihn mit Fug und Recht bezeichnen. Der Vereinsvorsitzende bat Rapp, auch weiterhin alles aufzuschreiben, was ihm relevant erscheine. Seit 1976 ist Rapp Mitglied, somit über die Hälfte seiner 82 Lenze. Bekannt als Wander- und Wortführer bei unzähligen Vorträgen, hat der rüstige Mann noch viele Pfeile im Köcher seiner Jagd auf Notierenswertes. Bei Wolfgang Göbels Projekt zu St. Georgener Wirtschaften trage er wieder viel Selbsterlebtes zu diesen Orten sozialen Kitts bei. Erwin Epting sprach ihn gezielt auf die Auerhahnjagden Wilhelms des Zweiten an, wo noch ungehobene Bildschätze in Truhen und Alben schlummern könnten. Den Topf für diesen Kitt, ein lebendiges Vereinsleben, verliert der Verein dieses Jahr definitiv.

Die Räume in der Geschichtstruhe sind zum 30. Juni 2018 gekündigt. Man trenne sich im besten Einvernehmen vom langjährigen Vermieter. Luise Lehmann, Betreuerin der Geschichtstruhe, betonte, dass die Begegnungsstätte bis zum Schluss immer freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet sei. Ausführlich erklärte der Bürgermeister, weshalb das Torwärterhäusle als Ausweichquartier nicht in Frage komme (wir berichteten).

Martin Rosenfelder wandte sich an Bürgermeister Rieger, als er den Roten Löwen ins Spiel brachte. Das erhaltenswerte historische Gebäude an prominentem Ort habe Strahlkraft. Ausdrücklich lobte der Vorsitzende Martin Riegers Engagement für die Nutzung als Stätte der Begegnung für Bürger, die sich in Vereinen einbringen. Rieger betonte, dass die Entscheidung letztlich beim Stadtparlament liege. Einer weiteren Vertiefung des Themas wurde der Bürgermeister durch die lautstarke Eröffnung der Sitzung der Stadtkapelle enthoben, zu der dann auch eilte.