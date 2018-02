Skoda stand am Freitag in der Edeka-Tiegarage. Sachschaden beträgt 2000 Auto.

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte am Freitag zwischen 6.30 Uhr und 14 Uhr an einem Skoda die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. Das Auto war in der fraglichen Zeit in der Edeka-Tiefgarage in der Schulstraße geparkt. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Nummer 0 77 24/9 495 00 entgegen.