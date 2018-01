St. Georgen Gemeindereise nach Israel: Mit Pfarrer Auer ins Heilige Land

Die Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn bietet eine Gemeindereise nach Israel an. Sie findet vom 5. bis 15. Mai statt. Anmeldeschluss ist Dienstag, 30. Januar.

Unter der Leitung von Pfarrer Paul Dieter Auer werden im Heiligen Land die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Glaubensstätten angesteuert. Der Flug geht von Zürich nach Tel Aviv. In Israel wartet auf die Teilnehmer eine Rundreise zu den berühmten Monumenten einer langen und bewegenden Geschichte.

Auf dem Programm stehen die Überreste der ehemaligen Hafenmetropole in Caesarea mit den Ausgrabungen des Herodespalastes, der Berg Karmel und die Altstadt von Akko. Weitere Stationen sind der Berg Tabor, der Ort der Verklärung Christi, die Stadt Nazareth und der Hügel Megiddo. Weiter geht es an den See Genezareth mit Kapernaum, Tabgha, Tiberias und dem Berg der Seligpreisungen. Eine Fahrt führt durch das Jordantal zur Burg Belvoir und zur Römerstadt Bet Schean.

Drei Tage gehören den berühmten Monumenten des Stadt Jerusalem wie Ölberg, Berg Zion, Tempelberg, Felsendom, Altstadt, Via Dolorosa, Klagemauer, Grabeskirche und einer weiteren schier unüberschaubaren Zahl an Sehenswürdigkeiten und Erinnerungsstätten. Nicht fehlen darf auch ein Ausflug nach Bethlehem mit der Geburtskirche und den Hirtenfeldern.

Ebenso auf dem Programm steht eine Visite am Toten Meer, das 428 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Besucht werden zudem Qumran als Fundort der berühmten Schriftrollen und Masada mit der Palastfestung des Herodes.

Weitere Informationen und ein ausführliches Reiseprogramm gibt es beim katholischen Pfarramt St. Georgen, Telefon 0 77 24/94 68 50.