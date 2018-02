St. Georgen Gefeierte Lückenbläser in der "Krone"

Die St. Georgener Vereine rücken immer mal wieder zusammen. Etwa, wenn sie für ihre Hauptversammlungen ein Lokal teilen.

Die Zusammenarbeit der St. Georgener Vereine funktioniert reibungslos. Ein positives Beispiel waren jüngst die Stadtmusik und der Verein für Heimatgeschichte. Beide Vereine hatten nicht nur am selben Tag ihre Hauptversammlung, sondern hielten diese in Ermangelung ausreichend geeigneter Räumlichkeiten,auch noch parallel in derselben Gaststätte, im Gasthaus Krone, ab. Traditionell eröffnet die Stadtmusik ihre Versammlung musikalisch. Um die Regularien des Vereins für Heimatgeschichte, der im Nebenraum tagte, nicht zu unterbrechen, warteten die Musiker geduldig auf eine "Lücke" in deren Tagesordnung, ehe Dirigent Slawomir Moleta den Taktstock hob und die kleine Besetzung einen Marsch erklingen ließ. Somit war den Musikern am Ende des Stückes nicht nur der Dank, sondern auch der Applaus der Heimatgeschichtler sicher.

Einen weiteren Dank sprach auch Karola Erchinger aus. Die Gemeinderätin der Freien Wähler und bei der Versammlung verabschiedete Jugend-Koordinatorin der Stadtmusik, bedankte sich, dass die St. Georgener Kapelle am Fasnachtssonntag beim Hanselsprung in Schramberg dabei war und dort die Hästräger mit dem Schramberger Narrenmarsch begleitete. Lediglich eine kleine Anmerkung hatte Erchinger zu dem Auftritt. "Könnt ihr den Marsch das nächste Mal bitte etwas langsamer spielen. Die Narren sind mit dem Springen schier nicht nachgekommen."

st-georgen.redaktion@suedkurier.de