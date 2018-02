St. Georgen GFT bilanziert ein herausforderndes Jahr

Umsatz, Überschuss und Mitarbeiterzahl sinken leicht. Immer wichtiger werden Techniken, die auf Blockchain, Cloud, Data Analytics sowie künstlicher Intelligenz basieren.

Bei einem Rückgang von einem Prozent hat der GFT-Konzern im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 418,8 Millionen Euro erzielt. Der Jahresüberschuss, das Ergebnis nach Steuern in Höhe von 17,8 Millionen Euro fiel laut einer Pressemitteilung des Unternehmens um 6,4 Millionen Euro geringer aus als 2016.

Wesentlicher Umsatztreiber war die weiter hohe Nachfrage nach Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Retail Banking, dem standardisierten Privatkundengeschäft. Besonders erfreulich entwickelte sich der Umsatz in Spanien mit einem Umsatzanstieg um 13 Prozent auf 87,9 Millionen Euro und in Deutschland mit einem Plus von elf Prozent auf 57,50 Millionen Euro. Der Bereich Amerika/Großbritannien verzeichnete einen Umsatzrückgang um elf Prozent auf 195,4 Millionen Euro. Verantwortlich macht GFT dafür Sparmaßnahmen zweier Großkunden im Investment Banking. Alerdings ei man in diesem Bereich aber auf dem richtigen Weg, ergänzte Marika Lulay, CEO / Vorstandsvorsitzende von GFT Techologies SE. Großkundenbereinigt weist der Umsatz im Geschäftsbereich ein dynamisches Wachstum aus, in den USA und Großbritannien haben man die Technologiekompetenz intensiviert und das Angebotsportfolio erweitert.

Ende Dezember 2017 waren bei GFT 4740 Vollzeitmitarbeiter beschäftigt, was einem Rückgang von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt (4870) entspricht. Bei der Umstrukturierung sank die Zahl der Mitarbeiter in Nordamerika, Großbritannien sowie in den Entwicklungszentren in Brasilien und Polen. Neue Mitarbeiter kamen etwas aus der Übernahme des spanischen IT-Unternehmens Mecanización de Empresas hinzu.

Für 2018 werden bei GFT ein Umsatz von 400 bis 420 Millionen Euro sowie ein deutlicher Ergebnisanstieg erwartet. Die Investitionen in den Ausbau des digitalen Lösungsangebots werden fortgeführt. Weitere Wachstumstreiber sind Projekte basierend auf Blockchain, Cloud, Data Analytics sowie künstlicher Intelligenz. Sie sollen 2018 zu einem Viertel des Gesamtumsatzes beitragen.

Die GFT wurde 1987 gegründet und verlegte den Firmensitz 2008 nach Stuttgart. GFT beschäftigt aktuell rund 5000 Mitarbeiter, davon noch etwa 65 in St. Georgen. GFT Technologies SE (GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor und in elf Ländern aktiv. International führende Banken und Versicherungen vertrauen auf die IT- und Beratungskompetenz von GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche.