St. Georgen Für das Haus Bausch gäbe es noch Chancen

Die Führungsspitze des Vereins für Heimatgeschichte räumt ein: Der Abriss des Torwartshäusle ist nach der Entwicklung der vergangenen Jahre unvermeidlich. Aber nicht alle Abrissentscheidungen müssen so stehen bleiben.

Plötzlich ist das Torwartshäusle wieder in der öffentlichen Diskussion. Zehn Jahre nach erbitterten und schmerzhaften Debatten und wenige Monate vor dem unwiderruflichen Abriss beflügelt das Gebäude die Fantasie der Menschen. Und ganz unabhängig davon, ob sich im Keller tatsächlich Reste der Klostermauer befinden sollten, möge das schiere Alter das 1791 errichtete Torwartshaus vor dem Abriss retten, hoffen viele. Diese Illusion rauben die beiden Vorsitzenden des Vereins für Heimatgeschichte, Martin Rosenfelder und Till Münnich. "Die Abrissentscheidung ist nicht revidierbar", stellt Rosenfelder klar. Denn seit Jahren sei das Haus dem Verfall preisgegeben – mit entsprechenden Folgen.

Die Weichen seien schon vor langer Zeit gestellt worden. Etwa damals, als im Dezember 2006 im Gemeinderat zwei Konzepte vorgestellt wurden: die Revitalisierung des Heinemann-Areals und durch die Ansiedlung eines Edeka-Vollsortimenters und ein von Georg Papst initiiertes Medizinisches Versorgungszentrum. Klar war damals: Für ein ansehnliches Entree zur neu definieren Stadtmitte müsse das Torwartshäusle abgerissen werden. Die Fraktionssprecher bedauerten den Verlust, waren sich aber mehrheitlich einig, man müsse zur Sicherung der Zukunft Opfer bringen. Des Themas bemächtigte sich der Verein für Heimatgeschichte. Eine Unterschriftenaktion zum Erhalt des Torwartshäusles erbrachte fast 2500 Unterschriften. "Da hat sich fast jeder vierte Erwachsene in St. Georgen beteiligt", erinnert sich Rosenfelder stolz – und ärgert sich gleich darauf. Die Unterschriften seien dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Schergel übergeben und sofort auf die Seite gelegt worden.

Mit dem von Bürgermeister Michael Rieger aufgeworfenen Vorschlag, eventuelle Klostermauerreste unter einem Glasdach auszustellen, kann sich Rosenfelder nicht anfreunden: "Das ist eine Alibigeschichte, eine Farce."Generell plädiert er dafür, etwas entweder gesamt zu erhalten oder plattzumachen. Auch die Ankündigung, die Stadt werde sich demnächst im Keller ein Bild von den vermuteten Mauerresten machen greife zu kurz. Beide Vorsitzenden kennen die Gegebenheiten im Untergrund nicht direkt. "Doch eine Steinmauer sagt nichts aus", so Münnich. Vom Augenschein her sei nicht nachzuweisen, ob die Mauer nur 200 oder doch 500 Jahre alt ist. Letztlich bedürfe es Experte. Idealerweise wären dies Archäologen des Landesdenkmalamtes, die mit mikroskopischen oder stratosgraphischen Untersuchungen – Gesteinskörper werden über ihren organischen und anorganischen Aufbau zeitlich geordnet – eine Datierung leisten können.

Auch wenn die Tage des Torwartshäusles für die Heimathistoriker gezählt sind: Für das sogenannte Bausch'sche Haus, zwischen Post und Textildiscounter Kik gelegen, sollte das nicht gelten. "Beschlüsse kann man zurückziehen", wirft Rosenfelder ein. Im Falle dieses 1906 errichteten, über hundert Jahre hinweg gepflegten Familienanwesens greife eine Korrektur der Entscheidung keine zehn Jahre zurück. 2014 stellte der Sieger des Ideenwettwerbs Innenstadtgestaltung, das Landschaftplanungsbüro Faktor Grün, die Idee vor, das ehemalige Haus Bausch abzureißen und die entstehende Freifläche mit einem Baumdach zu begrünen. Mit dieser Maßnahme soll sich der Marktplatz in Richtung Bahnhofstraße öffnen.

"Damals gab es auch Entwürfe, die nicht den Abriss beider Gebäude bedingten", erinnert Rosenfelder. Das momentane favorisierte Verkehrskonzept verzichtet auf einen neuen Tiefgarageneingang über den Parkplatz an der Stirnseite des Postgebäudes. Das könnte dem Gebäude Marktplatz 1 / Haus Bauscheinen Aufschub geben. Interessant wäre das auch vor der anstehenden Rathaussanierung. Teile der ausgelagerten Verwaltung könnten dort untergebracht werden. Vorausgesetzt, das Gebäude wäre in einem passablen Zustand. Sein Vorstandskollege zeigt sich skeptisch. "Wenn es länger nicht genutzt wird, setzt das einem Gebäude zu." Ob diese Schäden, wie beim Torwartshäusle, irreparabel sind, lasse sich von außen nicht beurteilen.

Abriss-Historie

Sorgsam umgehen mit dem kleinen Rest an historischen Gebäuden: Diese Appell tätigte 2003 der damalige Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte, Willi Meder. In einem Vortrag listete er die klosternahen Abriss-Tätigkeiten der Vorjahre auf. 1966 war das ehemalige Pfarrhaus nach einem Brand abgebrochen worden, 1968 verschwand der "Kasten", ein Speichergebäude. Ebenfalls 1968 wurden die Nagelschmiede und das ehemalige Gasthaus Adler abgebrochen, um Platz zu schaffen für das neue Rathaus. Was über die Diskussion über die Klostervergangenheit in St. Georgen gerne vergessen wird: Das Torwartshäusle in jetziger Gestalt wurde längst nach dem tatsächliche Klosterbetrieb errichtet. (wur)