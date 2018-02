Schramberg Fünf Millionen Euro investiert: Schulen präsentieren breites Angebot

Der Landkreis Rottweil hat viel Geld in die Beruflichen Schulen Sulgen investiert, unter anderem für eine sogenannte "Lernfabrik 4.0". Eine weitere Neuerung hatte Landrat Michel beim Tag der offenen Schule im Gepäck.

Schramberg (him) Die Beruflichen Schulen in Schramberg Sulgen haben am Samstag angehende Schüler, Eltern und interessierte Bürger eingeladen, beim Tag der offenen Schule in Werkstätten, Klassenzimmer und in die neue Mensa zu schauen. Dort stellten sich die angehenden Friseurinnen, die Einzelhandelskaufleute, die Schreiner die Altenpflegerinnen und die Maler vor. Beim Rundgang durch die Werkstätten zeigte Verena Moosmann von der Firma Schneider in Tennenbronn, was sie in ihrer Ausbildung zur Werkzeugmechanikerin bereits gelernt hat. "Als Werkzeugmechanikerin hab ich gleich was in der Hand und sehe, was ich hergestellt habe."

"Wir wollen zeigen, was wir zu bieten haben", sagte Schulleiter Axel Rombach bei der Begrüßung. Der Tag der offenen Schule solle eine "Plattform für Handwerk, Handel und Pflegeberufe" sein. Landrat Wolf Rüdiger Michel betonte, dass es dem Kreis wichtig sei, die beruflichen Schulen auf dem neusten Stand zu halten. Etwa fünf Millionen Euro habe man für die Sulgener Schulen investiert. So werde der Kreis für etwa 600 000 Euro eine "Lernfabrik 4.0" anschaffen und knapp 400 000 Euro in die Erweiterung der Metallwerkstatt stecken. Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog lobte das Engagement des Kreises und das "vielfältige Angebot der beruflichen Schulen", die das Bildungsangebot der Stadt ergänzten.

Tobias Amann, Abteilungsleiter in den Beruflichen Schulen, erläuterte, wie die Lernfabrik 4.0 funktionieren wird. "Die Anlage wird komplett vernetzt. Hochregallager, Roboter und Fertigungsstationen werden verknüpft und über das Internet vom PC aus gesteuert." So werden die Schüler die modernsten Produktionstechniken realitätsnah erproben. Mit den Firmen Kern-Liebers, Trumpf-Laser und Hgears, aber auch mit den beruflichen Schulen in Oberndorf und Rottweil habe man sich abgestimmt, so Amann. Für die Zukunft hatte Landrat Michel noch eine gute Nachricht: "Wir wollen in diesem Jahr alle Berufsschulen direkt ans Glasfasernetz anbinden." Die Beruflichen Schulen Schramberg- Sulgen haben 80 Lehrkräfte und 1 100 Schüler.