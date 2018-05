St. Georgen Fritz Weißer aus Oberkirnach ist der Macher der 200 Bergtouren

Der Oberkirnacher engagiert sich seit mehr als 30 Jahren mit viel Herzblut als Tourenwart beim Alpenverein.

Fritz Weißer, bekanntes Mitglied des Alpenvereins Sektion Schwarzwald, steht eigentlich nicht gerne im Rampenlicht. Doch der Tourenführer der Bergsteigergruppe St. Georgen ist äußerst rührig und engagiert: Seit mehr als 30 Jahre ist er Tourenwart und hat in dieser Zeit über 200 Touren angeführt.

Der 67-jährige Vater von zwei Kindern wohnt seit seiner Geburt in einer ehemaligen Wagnerei in Oberkirnach am Kesselberg. Geschmack- und stilvoll hat er gemeinsam mit seiner Frau Renate das uralte Bauernhaus auf rund 1000 Metern Höhe eingerichtet. Seine große Liebe gehört den Bergen, und hier insbesondere den Alpen. Bereits im Jahre 1977 trat er in den Alpenverein ein. Tourenwart der Bergsteigergruppe St. Georgen ist er seit 1986 und ab 2010 übernahm er zudem die Gruppenleitung. Um bei Skihochtouren auf mögliche Gefahren vorbereitet zu sein, hat Fritz Weißer auch einen Lawinenkurs des DAV absolviert. Außerdem nahm er an zahlreichen internen Übungsabenden sowie Kletter- und Eistrainings der Bergsteigergruppe St. Georgen unter der Leitung von Karl Schulitz teil. Zudem ist er Gründungsmitglied der 1999 gegründeten Familiengruppe, bis 2006 hat er diese auch geleitet.

Im Laufe der Jahrzehnte hat Fritz Weißer mehr als 200 Touren organisiert. Beliebt und immer schnell ausgebucht sind seine einwöchigen Wanderungen von Hütte zu Hütte, die stets in wieder völlig neue Gebiete, wie beispielsweise nach Slowenien, in das Aostatal am Südrand des Wallis oder auf den Karnischen Höhenweg führten. Lange Etappen von bis zu elfeinhalb Stunden wie auf dem Karnischen Höhenweg waren dabei keine Seltenheit. Beachtlich sind darüber hinaus auch seine vielen Besteigungen von Bergen mit einer Gipfelhöhe von über 4000 Metern, wie zum Beispiel Mont Blanc, Nadelhorn sowie Dom und andere.

Gefragter Experte

In seiner Eigenschaft als Tourenwart und Gruppenleiter ist Fritz Weißer gleichzeitig seit 32 Jahren im Beirat der Sektion. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung ist sein Rat immer sehr gefragt. Sein großer Wunsch ist es, dass die Sektion immer mehr zusammenwächst. In die aktive Mithilfe bei der Gestaltung des Jahresprogrammes steckt Fritz Weißer stets viel Freizeit und Energie. Vor der Eingabe ins Internet müssen beispielsweise die Touren mit seinen Kollegen gewissenhaft geplant und koordiniert sowie die Schwierigkeitsgrade, Höhenmeter und die Gehzeiten festgelegt werden.

Fritz Weißer ist außerdem seit mehr als 20 Jahren in der Kommunalpolitik tätig und seit 2014 gewähltes Mitglied im Gemeinderat von St. Georgen. Mit vielfältigen neuen Ideen und Vorschlägen für Unternehmungen wird Fritz Weißer der Sektion Schwarzwald auch weiterhin zur Seite stehen und er freut sich auf viele weitere gemeinsame Touren und Wanderungen in den Bergen.