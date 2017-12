St. Georgen Freiburg als teurer Reisespaß

Die Fahrt von St. Georgen nach Freiburg ist seit dem Fahrplanwechsel plötzlich knapp 29 Prozent teurer.

Das ist wirklich nicht leicht zu verstehen. Die Deutsche Bahn hat mit dem Fahrplanwechsel, wie sie es angekündigt hatte, auch die Preise im Regionalverkehr erhöht. Durchschnittlich um knapp 2,3 Prozent. Klingt human und trifft auch auf die meisten Verbindungen vom Bahnhof St. Georgen zu. Doch für die Fahrt von St. Georgen nach Freiburg müssen Kunden seit vergangener Woche plötzlich deutlich tiefer in die Tasche greifen: Statt 22,70 Euro kostet die gleiche Verbindung jetzt 29,20 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von knapp 29 Prozent.

Doch die Bahn wäre nicht die Bahn, wenn sie für diese Preiserhöhung nicht eine ganz plausible Erklärung parat hätte. Laut Roland Kortz vom Regionalbüro wurde der Entfernungsrechner im Regionalverkehr geändert. Weg von der Preistabelle (Entfernungszonen) zur spitzen, kilometergenauen Preisberechnung. Dies führe bei einzelnen Relationen zu höheren Preisen. Davon ist auch die Strecke in den Breisgau betroffen.

Wer bei dieser Erklärung nur Bahnhof versteht und die Preiserhöhung nicht nachvollziehen kann, der kann sich auf die guten Ratschläge der Deutschen Bahn verlassen. Die Fahrtkosten sind nämlich gar nicht gestiegen, wenn man seine Reise vernünftig mit Umstiegen plant: "Beim Fahrpreis wird zunächst der jeweils günstigste Preis angezeigt. Möchte der Kunde eine andere, günstigere Verbindung, kann er sich solche beispielsweise auch über die Auswahl 'Zwischenhalte' und 'nur Nahverkehr' anzeigen lassen", erklärt Kortz. Problem gelöst.

Doch immerhin sind aus Sicht der Deutschen Bahn ja nur einzelne Verbindungen betroffen. Knapp 80 Prozent aller Nahverkehrskunden seien von dem Preisanpassung nicht betroffen, da sie in Verkehrsverbünden mit eigenen Tarifen unterwegs seien. Rechnen muss also bei der nächsten Reise nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Fahrgast. Flixbus fährt ab der Schützenstraße in der Nähe des Schwenninger Bahnhofs of täglich mindestens drei Mal nach Freiburg. Die Fahrtzeit 75 Minuten, der Preis variiert zwischen 5 Euro und 11.90 Euro.