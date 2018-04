St. Georgen Forstarbeit gegen den Klimawandel

Die Baumpflanzaktion der Klassen 6a und 6b am Thomas-Strittmatter-Gymnasium fand bei Sonnenschein und sommerliche Temperaturen statt.

Unter Anleitung von Förster Thomas Leser und seinem Team pflanzten die Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums jeweils einen Vormittag lang am oberen Stockwald und in Königsfeld insgesamt über 600 Bäume an. Gepflanzt wurden Ahorne, Buchen und Nordmanntannen. Im Rahmen der Initiative „Plant for the planet“, die sich das Ziel gesetzt hat, ein Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen und hierbei auch selbst aktiv zu werden, findet dieser besondere Schultag seit vielen Jahren in St. Georgen statt. In Deutschland wurde das Projekt 2007 gestartet. Mittlerweile wurden in 200 Ländern Bäume gepflanzt.