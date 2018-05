St. Georgen Forderung nun konkret: Beschäftigte sollen mehr arbeiten ohne Lohnausgleich

ebm-papst fordert Beitrag der Beschäftigten. Gewerkschaft IG Metall arbeitet an einem Gegenvorschlag.

Die Diskussion um die Zukunft von ebm-papst am Standort St. Georgen geht weiter. Im Raum steht offenbar, dass die Beschäftigten länger arbeiten müssen, ohne finanziellen Ausgleich. Diese Forderung hat ebm-papst im Laufe der Verhandlungen in den Raum gestellt. Auch am Montag fanden Gespräche zwischen der IG Metall und dem Betriebsrat von ebm-papst statt.

Auf eine SÜDKURIER-Anfrage hält sich Hauke Hannig, Pressesprecher der ebm-papst-Gruppe, weiterhin bedeckt: "Sobald es Ergebnisse gibt, werden Geschäftsführung und Arbeitsnehmervertretung informieren", sagt Hannig. Man wolle ebm-papst St. Georgen mit einem Maßnahmenkatalog wieder auf Erfolgskurs bringen. "Dieser beinhaltet eine Reihe von Punkte wie unter anderem die Senkung der laufenden Kosten, Verhandlungen mit Lieferanten und Kunden und betrifft darüber hinaus auch aktuelle Investitionen und Strukturverbesserungen", so Hannig.

In der Diskussion zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung geht es im Wesentlichen darum, inwieweit diese Schritte sich zu Lasten der Mitarbeiter auswirken. Auf die Nachfrage nach Mehrarbeit ohne finanziellen Ausgleich äußert sich Hannig nicht, ausdrücklich ausgeschlossen wird der Schritt nicht. Viele der Mitarbeiter würden sich in die Lösungsfindung auch aktiv einbringen. Hannig dazu: "Viele Verbesserungsvorschläge kommen dabei auch direkt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich aktiv einbringen, um gemeinsam ebm-papst St. Georgen wieder auf wirtschaftlichen Erfolgskurs bringen. Dies ist eine sehr positive Entwicklung."

Thomas Bleile, Geschäftsführer der IG Metall Villingen-Schwenningen, bestätigt, dass es in den Verhandlungen darum geht, dass die Beschäftigten bei ebm-papst unbezahlte Mehrarbeit leisten sollen. Weitere Forderungen, die zulasten der Beschäftigten gehen, stehen derzeit nicht im Raum. Am Montag waren Thomas Bleile und ein weiterer Vertreter der Gewerkschaft für ein Gespräch mit dem Betriebsrat in St. Georgen. "Wir haben auf Grundlage der Forderung der Arbeitgeberseite ein Gutachten in Auftrag gegeben", sagt Thomas Bleile. In diesem Gutachten gehe es darum, die Zahlen und Fakten genau zu durchleuchten. Auf Grundlage des Gutachtens soll dann ein Gegenvorschlag erfolgen. Der Termin für ein Gespräch mit der Geschäftsführung ist auf Anfang Juni terminiert. Zwischendurch gebe es, unter anderem mit dem Betriebsrat, weitere Gespräche.

Von ebm-papst heißt es, dass man sich äußere, sobald ein Ergebnis feststeht. Die Geschäftsführung wolle sich dann gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung zu Wort melden.

Situation

Anfang März wurde bekannt, dass sich der Geschäftsbereich Automotive zum Sorgenkind von ebm-papst entwickelt. Der Bereich brachte in den vergangenen Jahren Verluste ein, er bindet etwa die Hälfte der 1600 Mitarbeiter. Seit einiger Zeit laufen Gespräche, die eine Lösung bringen sollen. Ziel sei es, keine Kündigungen auszusprechen, so das Unternehmen. Nicht weiter kommentiert wird seither von Unternehmensseite, inwieweit Lohnkürzungen Teil der Lösung sein könnten. (pga)