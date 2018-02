St. Georgen Familienstreit eskaliert: Feuerwehr öffnet Tür

Ein Streit zwischen einer Mutter und ihrem Sohn ist am Montagmittag in der Schillerstraße eskaliert. Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz rücken an und öffnen die Tür.

Ein Familienstreit ist am Montagmittag in der Schillerstraße eskaliert. Eine Mutter und ihr Sohn waren in einen Streit geraten, der so heftig ausgefallen sein muss, dass ein Notruf bei der Polizei eingegangen ist. Am Telefon sei eine hysterische Frau gewesen, man habe nicht verstanden, worum genau es geht", erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Notrufleitstelle habe lediglich verstanden, dass der Sohn handgreiflich werde, so die Polizei. Daraufhin rückte die Polizei, begleitet von Feuerwehr und Rotem Kreuz aus und postierte sich vor dem Mehrfamilienhaus. Nachdem niemand die Tür öffnete, musste die Feuerwehr die Türöffnung übernehmen.

Was die Einsatzkräfte dann zu hören und sehen bekamen, war für die Beamten erleichternd und überraschend zugleich. Die Frau hatte nicht geöffnet, weil sie unter der Dusche stand und nichts gehört hatte. Die Polizei habe sie sozusagen nur als erzieherische Maßnahme gerufen, so die Pressestelle in Tuttlingen. Der Streit sei zu diesem Zeitpunkt schon wieder zu Ende gewesen. Nachdem die Situation geklärt war, rückten die Einsatzkräfte größtenteils unverrichteter Dinge wieder ab.