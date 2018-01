St. Georgen Familienpflegerin Waltraud Ambs muss als Ersatz-Mutter eine Alleskönnerin sein

Waltraud Ambs arbeitet als Familienpflegerin. Zum Job gehören Einkauf, Kochen oder Putzen. Die Evangelische Altenhilfe sucht weitere Familienhelferinnen.

Wenn die Mutter oder der Vater wegen einer plötzlichen Erkrankung oder einer anderen Notsituation plötzlich und für längere Zeit ausfallen, droht das Familiengefüge ins Wanken zu geraten. Um hier den Alltag mit Haushaltsführung und Kinderbetreuung aufrecht zu erhalten, bietet die evangelische Altenhilfe Unterstützung an.

Familienpflege heißt die Unterstützungsform, auf die Familien Anspruch haben, wenn die haushaltsführende Person, in der Regel die Mutter, vorübergehend ausfällt und sonst keine andere Unterstützung etwa in Form anderer Familienmitglieder möglich ist.

Silke Rosenfelder, bei der evangelischen Altenhilfe auch Leiterin der Familienpflege, erklärt, wann man die Familienpflege in Anspruch nehmen kann. "Wenn etwa die Mutter ins Krankenhaus muss oder zur Reha oder sie durch einen Unfall den Haushalt nicht oder nur eingeschränkt führen kann, oder eine Risikoschwangerschaft vorliegt, dann haben Familien Anspruch auf Familienpflege." Auch psychische Belastungen und Erschöpfungszustände sind Indikatoren, um einen Anspruch geltend machen zu können. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Kind unter zwölf Jahren im Haushalt lebt.

Die Kosten für eine Familienpflegerin übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen. Die von den meisten Krankenkassen geführte Bezeichnung Haushaltshilfe findet Silke Rosenfelder nicht korrekt. "Bei der Familienpflegerin handelt es sich um eine dreijährige Ausbildung in Pädagogik, Ernährung, Haushaltsführung und Kinderpflege", erklärt sie.

Bei der evangelischen Altenhilfe arbeitet derzeit Waltraut Ambs als Familienpflegerin. Ambs arbeitet seit 19 Jahren in ihrem Beruf. "Mit Unterbrechung durch eigene Kinderzeit", sagt sie. Bei der St. Georgener Altenhilfe ist sie seit neun Jahren. Ist sie in einer Familie, übernimmt sie praktisch alle Aufgaben. "Ich fahre die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule und hole sie ab, gehe einkaufen, koche, wasche, bügle und putze", zählt sie auf. Der Arbeitstag endet, wenn der Vater abends nach Hause kommt und die weitere Betreuung übernimmt.

Die größte Herausforderung für Ambs ist, dass sie sich schnell auf unterschiedliche Familiensituationen einstellen muss. Das macht auch den Reiz ihrer besonderen Arbeit aus. Durch ihre Zusatzqualifikation als Dorfhelferin wird Waltraud Ambs auch schon mal auf Bauernhöfe gerufen, wo sie zusätzlich auch die Stallarbeit übernimmt und beispielsweise die Kühe melkt.

Da Arbeitseinsätze der Familienpflegerin bisweilen auch schon mal über mehrere Wochen oder gar Monate dauern, und Ambs derzeit die einzige Familienpflegerin bei der evangelischen Altenhilfe ist, sucht Silke Rosenfelder Verstärkung. "Wir wären über weitere ausgebildete Familienpflegerinnen froh", sagt sie.

Vom Attest bis zur Zusage: So kommt die Familienpflege ins Haus