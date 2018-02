St. Georgen Faire Kleidung ist in St. Georgen Fehlanzeige

Wie kann der Titel Fairtrade-Stadt in der Praxis besser umgesetzt werden? Darüber hat sich die Steuerungsgruppe Gedanken gemacht. Nun sollen regionale, biologische und nachhaltige Lebensmittel in den Fokus rücken.

Wie kann man es schaffen, das Fairtade-Etikett der Stadt in der Praxis umzusetzen? Dieser Frage gingen am Montagabend etwa zwei Dutzend an nachhaltigem Leben interessierte Bürger im Café Bohnenheld nach. Mit dabei waren auch Vertreter der Kirche, aus der Landwirtschaft, der Stadt, den Schulen und der heimischen Wirtschaft. „Es geht um die Frage, ob es überhaupt noch nachhaltiges Wachstum geben kann“, erklärte Michaela Conzelmann von der Steuerungsgruppe. Der Abend solle als Inspirations- und Ideenbörse genutzt werden. „Auf diesem Gebiet passiert einfach nichts“, beklagte Conzelmann. „Wir können die Regierung höchstens an den Pranger stellen. Aber es ist die Gesellschaft, die aktiv werden muss.“

Fünf themenbezogene Pinnwände standen den Teilnehmern zur Verfügung, um die Erkenntnisse ihrer lebendigen Diskussion zu dokumentieren. Jede Wand stand für einen Teil der Gesellschaft: Kommune, Kirche, Vereine, Schulen und Privatpersonen. Dass die Bergstadt noch sehr großen Nachholbedarf in Sachen nachhaltiger Lebensweise hat, wurde im Verlauf der vielen Gespräche und Diskussionen deutlich. Dabei kristallisierte sich vor allem ein Gedanke heraus: Wer Fairtrade und Nachhaltigkeit leben möchte, muss vor seiner eigenen Haustüre anfangen.

Ein Problem für einige Teilnehmerinnen war, dass es kein Angebot an fair gehandelter Kleidung gibt. „Ich kenne im weiteren Umkreis kein Geschäft, wo ich fair gehandelte Kleidung kaufen kann“, erklärte Tabea Friedmann und erntete sogleich Zustimmung. „Man muss auf das Internet ausweichen. Aber eine Nachfrage wäre bestimmt da.“

Dass es nicht nur um Fairtrade-Kaffee und Bananen geht, stellte Gerhard Jäckle in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Dem Landwirt ist es ein großes Anliegen, den eher abstrakten Fairtrade-Begriff um die Aspekte Regionaliät und Bio zu erweitern. „Zu einem fairen Kaffee gehört auch eine faire Milch“, unterstrich Jäckle, der seinen Hof so nachhaltig und damit auch wirtschaftlich wie möglich führt. Auch der Punkt Regionalität sei ihm wichtig. „Die Leute wissen ja heutzutage gar nicht mehr, wo ihre Milch herkommt“, so Jäckle. Gegebenenfalls weise nur noch der kleine ovale Aufdruck auf das Milchwerk hin. „Aber es ist schon sehr wichtig zu wissen, ob die Kondensmilch für den Kaffee 1000 Kilometer unterwegs war.“ Für die Nachhaltigkeit würden regionale Produkte eine zentrale Rolle spielen.

Wie also können die Produkte der heimischen Direkterzeuger besser vermarktet und beworben werden? Ein Vorschlag, der bei allen Teilnehmern auf Zustimmung stieß, war, den „Fair-Führer“ künftig um die beiden Gesichtspunkte Regionales und Bio-Lebensmittel zu erweitern. Der Fair-Führer ist eine kleine Broschüre, die im November von der Stadt neu herausgegeben wurde. Das Blatt listet Geschäfte auf, die faire Produkte verkaufen. „Das ist eine Idee, die Vielen im Kopf schwirrt und die wir für den nächsten Fair-Führer aufnehmen werden“, sagte Andrea Lauble vom Stadtmarketing.

Fair kaufen in St.Georgen

Fairtrade-Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Herstellern Mindestpreise garantieren, auf langfristige Handelsbeziehungen setzen und auf Kinderarbeit verzichten. Außerdem werden Umweltstandards eingehalten. In St. Georgen können die Produkte beim Hallerbäck, im Reformhaus Kieninger, bei Rewe, Edeka, Natur und Feinkost Hoppe, der Mühllehen Mühle und bei Henninger gekauft werden. Faire Blumen gibt es übrigens in allen vier St.Georgener Blumenläden. (kbr)