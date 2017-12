St. Georgen Fahrzeugbrand: Mögliche Alkoholisierung des Opfers wird geprüft

Nach einem Autobrand, bei dem am Wochenende ein Mann ums Leben gekommen war, ermittelt die Polizei weiter. Bislang gibt es keine definitiven Erkenntnisse.

Spielte Alkohol eine Rolle beim Fahrzeugbrand mit Todesfolge, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der Storzenbergstraße zugetragen hat? Man habe diese Möglichkeit im Kalkül, sagte Polizeisprecher Harri Frank zum Stand der Ermittlungen.

Definitiv könne man eine Alkoholisierung des 48-Jährigen Opfers derzeit aber nicht nachweisen. Das werde noch überprüft. Da man wisse, wo sich der St. Georgener in den Stunden vor dem Brand aufgehalten hat, sei der Gebrauch von Alkohol aber wahrscheinlich.

Der 48-Jährige hatte sich nach den bisherigen Ermittlungen in sein Auto gesetzt und den Motor gestartet. Offensichtlich schlief der Mann im Fahrzeug ein und bemerkte deshalb nicht, dass das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet. Die Polizei vermutet, so ein Sprecher, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht haben könnte.

Als die Feuerwehr gegen 3 Uhr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Der 48-Jährige verbrannte in seinem Fahrzeug .