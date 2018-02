St. Georgen Fackelabend und Schneebar am Kesselberglift

Ausreichende Schneelage und anhaltende Kälte sind für Wintersportfreunde derzeit ideal. Hartmut Haas vom Kesselberglift in Oberkirnach veranstaltet am Freitag und Samstag, 23. und 24. Februar, einen Fackelabend mit Schneebar und Flutlicht.

Von 18 bis 21.30 Uhr wird ein Teil der Abfahrt am Kesselberg bis zur Skihütte mit Fackeln beleuchtet. Dort können sich die Skifahrer an der Schneebar mit heißen Getränken aufwärmen. Der Kesselberglift hat am Donnerstag und Freitag von 13.30 bis 21.30 Uhr, am Samstag von 9 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.