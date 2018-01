St. Georgen Eva Jäckle setzt ihr Lieblingsthema Pferde in neuer Ausstellung um

Kunstschau im Rathaus eröffnet. Motive stammen vom Haupt- und Landgestüt Marbach

Die Thematik bleibt, die Motive wandeln sich: Das gilt aktuell für die Arbeiten, die Malerin und Pferdeliebhaberin Eva Jäckle im Rathaus zeigt. Vor den Räumen der Tourist-Info hängen Ölbilder, Pastellgemälde und Zeichnungen mit einer festen örtlichen Zuordnung. Sie zeigen Gebäude, Landschaften, Pferde und Situationen aus dem Baden-Württembergischen Haupt- und Landgestüt Marbach und sind über mehrere Jahre hinweg entstanden. Eva Jäckle hat in den Bildern die Aufenthalte in dieser Pferdezuchtanstalt mit Weltgeltung künstlerisch reproduziert und ließ sich dabei durch Skizzen oder Bilder im Kopf anleiten.

Ihre Begeisterung ließ sie das Publikum spüren, als sie vor einem Ölgemälde das Augenmerk auf die seit Jahrhunderten bewirtschafteten, weitläufigen Pferdeweiden lenkte. Lasse man sich die Zeit, die Pferde dort zu beobachten, verstehe man, wie sich Ruhe und Bewegung zu einem "Bild des Himmels" verbänden. Die Pferde strahlten eine wunderbare Ruhe aus, die sich auf den Betrachter übertrage.

Von der künstlerischen Umsetzung konnte sich das Publikum der Vernissage am Donnerstagabend überzeugen. Die Flötistin Katharina Raabe sowie Sophia Esterle und Jochen Kiene am Klavier sorgten für die musikalische Umrahmung. Hansjörg Staiger, dritter Bürgermeisterstellvertreter, machte die Gäste mit Künstlerin wie Exponaten vertraut. Auch er pflege die besten Erinnerungen an das Hauptgestüt und als Anziehungspunkt für Pferdefreunde und Naturliebhaber und die herrliche Landschaft der Schwäbischen Alb, sagte er. Die Künstlerin zeige den St. Georgenern einen neuerlichen Ausschnitt ihres Schaffens im Lieblingsthema Pferde. Besonders erfreulich und heimatbezogen sei für den Schwarzwälder Pferdefreund, dass sich nicht Araber, Trakehner oder andere Warmblutrassen, sondern das Heimat-Kaltblut "Schwarzwälder Fuchs" in der Porträtdarstellung wiederfinde.

Am Abend der Orkans "Friederike" freute sich Eva Jäckle besonders über die stattliche Zahl von Menschen, die trotz des widrigen Wetters neugierig waren auf ihre Werke. Sie bedankte sich bei den Aufbauhelfern aus Familie, Freundeskreis und Rathaus. Ihren Gästen empfahl sie die den Bildern immanente Freude und Wärme an. Ihre Gäste mögen diese ins Herz einschließe, "auf dass sie Sie durch den Winter tragen".

Die Künstlerin

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis einschließlich 2. Februar zu sehen.

Eva Jäckle wuchs in St. Georgen auf. Ab 1982 studierte sie an der Schule für Gestaltung in Basel und in Freiburg/Breisgau belegte sie Kunst- und Musikwissenschaft, Psychologie und Kunsttherapie. Es entstanden Arbeiten in abstrakter Malerei, Landschaften, Portraits, Holzschnitte und grafische Arbeiten. Studienreisen führten sie nach Frankreich, Spanien und Südamerika. Die begeisterte Reiterin folgte einem Ruf nach Wien in die Spanische Hofreitschule, wo sie die Lipizzaner Hengste zeichnete. Lehrtätigkeit, zahlreiche Ausstellungen, Buchveröffentlichungen und Auftragsarbeiten als Kopistin sind weitere Betätigungsfelder. Eva Jäckle lebt seit 1991 in der Schweiz. (boe)