St. Georgen Es geht auch einfacher

Was kann man tun, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern? Am besten sollte jeder vor seiner eigenen Türe anfangen. Ein Kommentar von Kevin Rodgers.

Ich bin kein Fan von Fairtrade-Produkten. Man rettet die Welt nicht, in dem man fleckige Bio-Bananen kauft. Der schwarze Aufkleber ist für mich eher ein Deckmäntelchen. Er hilft den Konsumenten, damit die ihre überquellenden Einkaufswägen beim Discounter guten Gewissens zur Tür hinausschieben können. Zugleich finde ich es klasse, wenn sich Leute Gedanken machen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Dazu muss man aber nicht nach Afrika oder Peru schauen, sondern kann bei uns im Schwarzwald anfangen.

Der Vorschlag, den „Fair-Führer“ in Zukunft um biologische und regional hergestellte Produkte zu erweitern, ist eine glänzende Idee! Warum? Auf meinem Tisch steht seit ein paar Tagen eine Wasserflasche. Ich habe sie am Flughafen gekauft. Dort, zwischen Toblerone-Bergen und Chanel-Parfum, war es das einzige Wasser im Sortiment. Es stammt von den Fiji-Inseln. Was für eine Perversion: Da wird Wasser in Polynesien in eine Plastikflasche gefüllt und nach Europa und Amerika geflogen. Gekauft wird es meist von Leuten, die selbst eine Wasserflasche zum Statussymbol erheben müssen. Auch in unseren Supermärkten mit Fairtrade-Zertifikat findet man diese Wässer, meist aus Norwegen, Italien und Frankreich. Obendrein findet man dort auch dutzende Milchprodukte aus Oberbayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Dänemark und Irland. Der Kunde möchte das so, ist die gängige Ausrede. Aber ist das nachhaltig, ist das fair?

Um also den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, muss man sein eigenes Kaufverhalten hinterfragen. Schauen Sie doch beim nächsten Einkauf mal auf die Herkunft der Lebensmittel und stellen Sie den Händlern kritische Fragen. Warum kommen Äpfel aus Chile, warum kann man im Februar Erdbeeren kaufen? Denn der Markt ändert sich erst, wenn Sie als Kunden die Produkte liegenlassen und regionale, saisonale, frische Produkte direkt vom Bauern, Metzger und Bäcker kaufen. Das ist etwas teurer und vor allem anstrengend, das muss man wollen und sich leisten können. Und spätestens beim Geldbeutel horen der Spaß und die Nachhaltigkeit auf.