vor 3 Stunden Kevin Rodgers St. Georgen "Eine Straftat jeden Tag": Die Polizei stellt die Kriminalstatistik für St. Georgen vor

Die Kriminalität geht laut Statistik auch in St. Georgen deutlich zurück. Auch die Aufklärungsquote ist gestiegen. Deutliche Worte findet Polizeichef Udo Littwin für die Probleme an der Peterzeller Ampel und zum Vandalismus in der Innenstadt.