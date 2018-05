vor 41 Minuten Wiebke Wetschera St. Georgen Eine Rollstuhlfahrerin berichtet, welche Gehwege und Treppen in der Innenstadt sie im Alltag einschränken

Die Stelle des Behindertenbeauftragten in St. Georgen ist seit Jahren nicht besetzt. Doch wie barrierefrei ist die Innenstadt? Bei einem Rundgang durch die Innenstadt wird deutlich, auf was für Probleme Rollstuhlfahrer in der Bergstadt stoßen.