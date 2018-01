St. Georgen Ein Flohmarkt soll Delfintherapie für Alessio finanzieren

St. Georgener Familie kämpft für ihren behinderten Sohn Alessio. Flohmarktartikel sind gesucht. Verkauf am 3. Februar.

St. Georgen – Am Samstag, 3. Februar, findet von 9 bis 17 Uhr in der katholischen Unterkirche ein Flohmarkt statt. Organisiert von Maria Jantzen, die mit dem Erlös eine weitere Delfintherapie für ihren schwer behinderten Sohn Alessio finanzieren will. Dafür sucht sie noch viele Flohmarktartikel.

Es wäre die dritte Delfintherapie für Alessio, der kurz nach seiner Geburt einen Schlaganfall erlitt und seither schwer behindert ist. Mittlerweile ist Alessio elf Jahre alt und ein vergnügter Junge. „Alessio geht es super, er strahlt immer, ist gut gelaunt und er nimmt seine Umwelt wahr“, erzählt seine Mutter Maria. Das war nicht immer so. „Früher war Alessio in seiner eigenen Welt, wie wir es genannt haben.“ Die Delfintherapie in CuraÇao in der Karibik hat dem Jungen in seiner geistigen und körperlichen Entwicklung enorme Schübe gegeben. Bei den täglichen physiotherapeutischen Anwendungen im Wasser wird die motorische Entwicklung gefördert.

„Alessio hat jedes Mal viel Kraft und Energie aus den Therapien geschöpft“, so die Mutter. Dank der Therapien kann Alessio inzwischen alleine sitzen und mit Unterstützung aus einem Becher trinken. Auch die epileptischen Anfälle sind stark zurückgegangen. „Früher hatte Alessio jede Woche mehrere Anfälle, heute ist es noch ein Anfall etwa alle vier Monate.“

Da die letzte Delfintherapie im weltweit führenden delfingestützten Therapiezentrum auf der Karibikinsel CuraÇao bald zwei Jahre zurückliegt, möchte die Familie, neben Mutter Maria sollen auch Stiefvater Andreas und Alessios kleine Schwester Celine mitreisen, nun eine weitere Reise zu den Delfinen unternehmen. Da die Krankenkassen diese Therapieform nicht bezahlen, müssen die Kosten von rund 15 000 Euro für den zweiwöchigen Aufenthalt selbst finanziert werden.

Dazu sollen unter anderem die Einnahmen aus dem Flohmarkt verwendet werden. Maria Jantzen hofft auf viel Unterstützung und zahlreiche Sachspenden. „Wir freuen uns über alles.“ Beim Flohmarkt in der Unterkirche helfen Freunde und Bekannte beim Verkauf. Auch wird es Kaffee und Kuchen geben, die Bewirtung übernehmen dabei die Frauen der Tanzgruppe Apassiodanza, in der Maria Jantzen Mitglied ist.

Abgabemöglichkeiten

Gut erhaltene Artikel für den Flohmarkt in der Unterkirche können ab sofort direkt bei Familie Jantzen in der Türkeistraße 1b abgegeben werden. (spr)