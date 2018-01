St. Georgen Ehrennadeln für Peter Fichter und Fritz Weißer

Langjährige Kommunalpolitiker ausgezeichnet. Bürgermeister Rieger betont: "Ehrenamtliche verdienen einen fairen Umgang."

"Die Arbeit mit Ihnen hat mir Freude gemacht", sagte Michael Rieger zu Peter Fichter und Fritz Weißer. Der Bürgermeister zeichnete am Mittwoch im Gemeinderat die beiden langjährigen Kommunalpolitiker mit der Ehrennadel des Gemeindetages aus. Die Geehrten dürften stolz sein darauf, an vielen wegweisenden Projekten beteiligt gewesen zu sein. Das sei ein umfangreiches Pensum gewesen, auch wenn die Inhalte angesichts des Entwicklungstempos der Stadt mitunter schnell in die Vergangenheit gerieten.

Rieger betonte das Attribut der Ehrenamtlichkeit. Man opfere in dieser Tätigkeit viel Zeit, müsse für die Sitzungsarbeit das Verständnis für komplexe Sachverhalte mitbringen und in der Öffentlichkeit auch ein ein breites Kreuz beweisen. "Nicht für alles sind die Gremien zuständig und nicht immer ziehen unsere Entscheidungen Freude nach sich", beschrieb Rieger weitere Aspekte des kommunalpolitischen Engagements. Dem gegenüber stehen eine kleine Aufwandsentschädigung und "keineswegs irgendwelche Vorteile".

Peter Fichter bekam von Rieger die aktive Mitarbeit bei wichtigen Projekten bescheinigt. Er nannte den Edekaneubau an der Schulstraße, das Medizinisches Diagnose- und Therapiezentrum (MTZ), die Gewerbegebietserweiterung im Hagenmoos oder die Sanierung der Bahnhofstraße. "Da waren Sie einen Teil davon", meinte Rieger. Auch dem sehr engagierten Ortsvorsteher Fichter galt das Lob.

"Ehrenamtllche haben einen fairen Umgang verdient", meinte Rieger. Doch bei der Windkraft seien Emotionen eingebunden, leitete er zur politischen Vita Weißers über. Der sei als Ortvorsteher während heftiger Energiedebatten mitten im Wind gestanden und habe viel aushalten müssen. Dass sich heute wieder alle Beteiligten in die Augen schauen könnten, sei auch Weißer zu verdanken. "Das haben Sie super gelöst", so Rieger. Auch ohne Mandat im Ortschaftsrat werde Weißer unerfüllte Wünsche im Auge behalten. Beim Thema Radwege etwa "werden Sie nicht locker lassen", ergänzte Rieger.

Urgesteine

Peter Fichter und Fritz Weißer gehörten und gehören Gremien der Stadt schon länger an als die 20 Jahre Zugehörigkeit, die den Erwerb der Ehrennadel des Gemeindetags voraussetzen. Peter Fichter zog 1997 für die SPD in den Gemeinderat der Stadt St. Georgen ein und hielt das Mandat bis 2014. Dem Ortschaftsrat Peterzell gehört er seit 2004 an. 2004 bis 2014 fungierte er als Ortsvorsteher. Fritz Weißer gehörte 1994 bis 2004 und 2007 bis 2014 dem Ortschaftsrat Oberkirnach an. Zuletzt fünf Jahre als Ortsvorsteher. Seit 2014 gehört er den Freien Wählern im Gemeinderat an. (wur)