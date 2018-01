St.Georgen Ehrenamtliche Helfer sind Mangelware

Udo Jung organisiert das größte Jugendfußballturnier in ganz Südbaden. Doch den Vorsitzenden des Fußballvereins FV/DJK plagen Sorgen: Schon seit Jahren gibt es nicht genug helfende Hände.

St.Georgen – Wie organisiert man ein Fußball-Turnier mit mehr als 70 Mannschaften – und zwar fast im Alleingang? Die Antwort darauf hat Udo Jung parat. Der Vorsitzende des FV/DJK organisiert seit Oktober das alljährlich stattfindende Klaus-Ganter-Gedächtnisturnier. 71 Mannschaften aus Südbaden und dem Umland haben sich für das größte Jugendfußballturnier der Region angemeldet, das von Donnerstag, 4. Januar, bis Sonntag, 7. Januar, in der Sporthalle auf dem Rossberg stattfindet.

Sieben Altersklassen treten in neun Einzelturnieren gegeneinander an. Gespielt wird wegen der Größe des Spielfelds mit vier oder fünf Feldspielern. „Die Sporthalle auf dem Rossberg ist meines Wissens die größte Halle, in der ein solches Turnier stattfindet“, sagt Udo Jung. Deshalb bekämen die Turniere ab der F-Jugend auch kürzere Spielfelder. Für die Bambini, also die Kicker unter sieben Jahre, werde das Spielfeld sogar geteilt, erklärt Jung. Benannt ist das Turnier nach Klaus Ganter, der nach der Fusion der beiden Gründungsvereine zum FV/DJK der erste Leiter der Jugendabteilung war. Nach seinem Tod im Jahr 2004 wurde das Turnier ihm zu Ehren gewidmet. Das Turnier selbst besteht schon viel länger.

Die Organisation des Wettbewerbs nimmt viel Zeit in Anspruch. Ohne nennenswerte Hilfe stellt Udo Jung das Turnier jedes Jahr auf die Beine. „Im Herbst geht es los mit der Anmeldung der Teams. Ich bekomme täglich Emails. Meine Frau hat schon vorgeschlagen, meine Post ans Stadion senden zu lassen, weil ich so wenig zuhause bin“, sagt Jung und lacht. Daneben muss er die Spielpläne erstellen, eine Wissenschaft für sich. „Die Bambinis können um 21 Uhr nicht mehr spielen. Und nicht alle Mannschaften können am Wochenende antreten.“ Springe ein Team wieder ab, müsse der gesamte Plan wieder überarbeitet werden, erklärt Jung. Wenn der Plan steht, muss sich der Clubchef um die Halle kümmern. Die Halle muss vorbereitet werden, genauso die Umkleidekabinen und das Essen und die Getränke für den Kiosk besorgt werden. Für alle Fälle muss auch die Erste-Hilfe-Ausrüstung bereit stehen.

Das größte Problem ist neben parallel stattfindenden Turnieren der Mangel an Helfern. „Es fehlt wie in jedem anderen Verein auch an Freiwilligen“, beklagt Udo Jung und blickt auf die dunkle Sporthalle. Das Turnier werde komplett ehrenamtlich organisiert, vom Kiosk bis zu den Schiedsrichtern. „Die Leute haben da keine Lust mehr drauf. Die kommen, um ihre Kinder spielen zu sehen, wollen aber keine zwei Stunden bleiben und mithelfen.“ Dabei ist Jung dankbar für jede helfende Hand. Auf dem Weg nach draußen begegnet er einer Bekannten, die sich spontan bereit erklärt, am Sonntag für zwei Stunden vorbeizuschauen. Es geht also doch.

Spielplan zum Turnier

Das Klaus-Ganter-Gedächtnisturnier startet am heutigen Donnerstag mit der ältesten Gruppe der A-Jugend um 17.30 Uhr ins Turnier. Am Freitag, 5. Januar, spielen ab 13 Uhr die D-Junioren. Das Finale beginnt um 17.20 Uhr. Im Anschluss folgen die Spiele der B-Jugend. Hier ist das Endspiel um 21 Uhr. An Dreikönig, 6. Januar, folgt dann das Turnier der E-Jugend. Die E2-Junioren starten um 09.30 Uhr. Danach folgt das Turnier der E1 um 12.30 Uhr. Abgeschlossen wird der Samstag mit dem Turnier der C-Junioren ab 16.45 Uhr. Die Bambini spielen am Sonntag ab 10 Uhr. Danach folgen um 12.30 Uhr die F2-Junioren. Den Abschluss bilden die F1-Junioren um 16.20 Uhr. Zuschauer auf der Tribüne sind willkommen. Der Eintritt ist frei. (kbr)