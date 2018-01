St. Georgen / Unterkirnach Echte Aufbruchstimmung belebt die Jugendkapelle

St. Georgener kooperieren erfoglreich mit der musikalischen Jugend aus Unterkirnach.

Es herrscht Aufbruchstimmung in der Jugendkapelle St. Georgen. Statt einem Ensemble von sieben Jugendlichen wie bisher ist der Probenraum in der Stadthalle gut gefüllt mit einer ganzen Schar von jungen Musikern. Aber wo kommen die vielen jungen Leute so plötzlich her? Die Antwort gibt der neue Dirigent Slawomir Moleta, der seit Oktober 2017 Dirigent der Stadtmusik St. Georgen ist und auch die Jugendkapelle leitet.

"Wir haben eine Werbekampagne gestartet und nun kommen zu den Proben 20 Jugendliche", berichtet der musikalische Leiter mit leuchtenden Augen. Zudem wird mit den Jugendlichen von Unterkirnach kooperiert. Christian Bauch aus Unterkirnach ist total begeistert von der Kooperation, die der Vorstand des Musikvereins angeregt hat. Er hat sich als Vorsitzender des Vereins sehr für die Zusammenarbeit mit St. Georgen eingesetzt und nun gibt es seit neuestem gemeinsame Proben der jungen Bläser. "Insgesamt sind es 30 Jugendliche, die seit Anfang Januar gemeinsam proben", freut sich Bausch.

Die jungen Bläser aus Unterkirnach werden abwechselnd von Eltern und Vorstandsmitgliedern in die Bergstadt kutschiert. "Es klappt hervorragend und jetzt sind außer der Oboe alle Instrumente besetzt", schwärmt der 28-jährige Vorsitzende des Unterkirnacher Musikvereins. Bisher konnten sowohl in Unterkirnach als auch in St. Georgen mehrere Instrumente nicht erklingen, weil es zu wenig junge Musiker gab, wie weiter berichtet wird. "Durch die Kooperation haben wir jetzt bei den Jugendlichen Klarinetten, Flöten, Posaunen, Tenorhorn und Trompeten im Einsatz. Aber auch das Schlagzeug, das Horn, das Fagott und die Tuba werden bedient", verrät Christian Bausch.

Beim Kinderumzug am Schmotzige Dunschtig in Unterkirnach treten die jungen Musiker zum ersten Mal gemeinsam auf. Die neue Kombination der Jugendkapelle wird mitmarschieren und den närrischen Umzug mit ihrer Musik befeuern. Und darum werden in den Proben derzeit nicht nur Lieder von Helene Fischer eingeübt, sondern in erster Linie Narrenmärsche und Fasnetlieder. Vor allem aber wird dann die Narrenhymne von Unterkirnach erklingen. Sehr erfreut zeigt sich auch Miriam Raspe, die junge Dirigentin von Unterkirnach. Sie ist nicht nur die musikalische Leiterin der Hauptkapelle, sondern hat bisher auch die Jugendkapelle begleitet. Doch seit der Kooperation überlässt sie gerne ihrem Kollegen Slawomir Moleta den Vortritt bei den Jugendlichen.

Werbekampagne

Da Slawomir Moleta, der neue Dirigent der Stadtmusik St. Georgen, auch in der Jugendmusikschule Unterricht erteilt, konnte er dort erfolgreich für die Jugendkapelle werben. Er sprach seine eigenen Schüler an und zusätzlich wurde er von seinen Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die in ihren Klassen auf die Jugendkapelle aufmerksam machten. So vermehrte sich die Zahl der jungen Musiker in kurzer Zeit und aus einem Ensemble von sieben Jugendlichen entstand eine Kapelle von 20 Musikern. Durch die Kooperation mit Unterkirnach kamen dann noch einmal zehn junge Leute dazu. (kim)