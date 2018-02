St. Georgen EGT setzt Spatenstich für ein Vorzeigeprojekt

5-Millionen-Euro-Projekt besticht mit Optik, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein.

Die EGT feiert am Donnerstag dieser Woche mit dem ersten Spatenstich den Start für ein Vorzeigeobjekt. Fünf Millionen Euro werden in einen Neubau an der Bahnhofstraße investiert, der hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen soll. Die Fertigstellung ist laut einer Pressemitteilung der EGT für Ende 2018 geplant. Der erste Spatenstich wird vom Vorstandsvorsitzenden der EGT Unternehmensgruppe, Rudolf Kastner, dem Geschäftsführer der Aquavilla, Michael Dold, Bürgermeister Michael Rieger, Bauamtsleiter Alexander Tröndle, Planern des Architekturbüros Ketterer in Königsfeld-Neuhausen sowie Vertretern der Politik ausgeführt.

Im Sockel des Gebäudes neben der Umspannstation wird eine Produktionshalle der interkommunalen Wasserversorung Aquavilla untergebracht. "Hier werden in Zukunft die Behälter für die hohe Nachfrage an Eigenwasserversorgungsanlagen hergestellt", erklärt Michael Dold. Auf dieser Ebene findet sich künftig auch eine Ausbildungswerkstatt der EGT Gebäudetechnik befinden, die sich auf elektrotechnische Gebäudeausrüstung spezialisiert hat. Im Erdgeschoss werden ein Showroom zu verschiedenen Wasser-, Energie- und Gebäudetechnikthemen sowie Verwaltungsräume der Aquavilla untergebracht. In zwei der darüber liegenden Stockwerke befinden sich die Büros der EGT-Gebäudetechnik. Ganz oben befinden sich Konferenzräume mit einem fantastischen Ausblick. Insgesamt finden 80 Mitarbeiter in dem Gebäude Platz.

Neben der Optik soll die Energieeffizienz des Gebäudes herausstechen. An der Fassade sind Photovoltaikanlagen angebracht. Die Steuerung der kompletten Technik wird im Gebäude intelligent vernetzt. Wärme- und Kälteversorgung erfolgen über eine hocheffiziente Wärmepumpe mit Geothermiebohrungen. Flächenheizungen in Kombination mit einer innovativen und intelligenten Heiz- und Kühlfunktion der Lüftungsanlage stellen eine effiziente Wärme- und Kälteverteilung in den einzelnen Etagen und unterschiedlichen Nutzungszonen sicher. Zudem wird das Bürogebäude in Holzbauweise errichtet.