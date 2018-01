St. Georgen/Konstanz Drogenprozess: Wie kam das Katzenhaar ins Paket?

Am Landgericht Konstanz wurde der Prozess gegen den St. Georgener Drogenhändler und seinen Komplizen aus Hessen fortgesetzt. Während einige Beweise den 60-jährigen Mitangeklagten schwer belasten, räumt der St. Georgener Drogendealer ein, dass das Paket an ihn gerichtet und zum Teil für ihn bestimmt war.

Dass ausgerechnet sein Stubentiger ihn vor Gericht derart in Bedrängnis bringen könnte, hätte sich ein 60-jähriger Mann aus Hessen wohl nie träumen lassen. Zusammen mit einem 41-Jährigen aus St. Georgen muss er sich derzeit wegen mehrerer Drogendelikte vor dem Landgericht Konstanz verantworten.

Das Duo geriet unter Verdacht, als im März vorigen Jahres in einem Paketverteilzentrum bei Nagold ein Drogenpaket sichergestellt werden konnte. Es enthielt Marihuana, eine kokainhaltige Substanz und Amphetamintabletten und war an den 41-Jährigen aus St. Georgen adressiert. Losgeschickt wurde es von einem unbekannten Absender im Raum Frankfurt am Main, wo der 60-Jährige damals lebte.

Der inzwischen schwer lungenkranke und gebrechlich wirkende Angeklagte äußerte sich vor Gericht bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Drogen im Wert von rund 4000 Euro an den 41-Jährigen verkauft und verschickt zu haben. Inzwischen hat der Mann aus St. Georgen eingeräumt, dass das Paket im Auftrag an ihn gesendet wurde. Allerdings sei nur ein Teil davon für ihn zum Eigenkonsum bestimmt gewesen. Und: Der 60-Jährige sei definitiv nicht der Absender des abgefangenen Pakets gewesen.

Wie gestern zu erfahren war, brachte die Spurensuche des Landeskriminalamt jedoch eine für den 60-jährigen Angeklagten fatale Erkenntnis zutage: Im Paket wurde neben seinen Fingerspuren auch ein verräterisches Katzenhaar gefunden. Es stammt von seiner dreifarbigen Katze, die er damals in seiner Wohnung im hessischen Alsfeld als Haustier hielt. Beide Angeklagte sind vielfach einschlägig vorbestraft und drogensüchtig. Sie wurden im April 2017 festgenommen. Während der 60-Jährige wegen seines schlechten Gesundheitszustands nach vier Monaten gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, wird der 41-Jährige zu jedem Verhandlungstag aus dem Gefängnis vorgeführt. Das Urteil soll voraussichtlich Ende nächster Woche verkündet werden. Bei einer Verurteilung drohen beiden Angeklagten zwischen einem und 15 Jahren Haft.