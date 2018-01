St. Georgen Drogenhändler aus St. Georgen verurteilt

Mehrjährige Haftstrafe für 41-Jährigen aus der Bergstadt und einen Mitangeklagten aus Hessen. Drogen für 4000 Euro per Post verschickt

St. Georgen/Konstanz (em) Wegen Drogenhandels hat das Landgericht Konstanz einen 41-jährigen Mann aus St. Georgen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Zunächst war man davon ausgegangen, dass er im März vorigen Jahres in St. Georgen an verschiedene Abnehmer kleinere Mengen Kokain, Marihuana und Amphetamin verkauft hatte.

Nach der Beweisaufnahme waren nur noch einige Drogenverkäufe im Raum Frankfurt zu verurteilen: ein Einkauf von Drogen im Wert von 4000 Euro und der Besitz etlicher kleinerer Mengen von Drogen. Das Gericht hielt es auch für erwiesen, dass die große Bestellung von Marihuana, Kokain und Amphetamin überwiegend zum gewinnbringenden Verkauf bestimmt war. Daneben hatte er bei seiner Festnahme etliche Drogen im Besitz, von denen er einen Großteil auf einer Party in St. Georgen ebenfalls mit entsprechendem Gewinn verkaufen wollte.

Den Großeinkauf, den er in Hessen getätigt hatte, versuchte er in einem Postpaket an seine eigene Adresse in St. Georgen zu schicken. Das Paket war aber aufgefallen und der Polizei übergeben worden. Die darin enthaltenen Drogen hatte ihm ein mitangeklagter 60-jähriger Mann aus Hessen verkauft.

Der Mann schwieg zwar vor Gericht beharrlich, doch man konnte ihm die Tat aufgrund zahlreicher Indizien nachweisen. An den Plastiktütchen, in welchen sich die Drogen im Postpaket befanden, fand man Fingerabdrücke des 60-Jährigen und ein Katzenhaar, das eindeutig von seinem Stubentiger stammte.

Der Vorwurf des bewaffneten Drogenhandels, wie er in der Anklage formuliert war, wurde dagegen fallengelassen. In seiner Wohnung hatte man neben weiteren kleineren Mengen von Kokain und Haschisch auch einen Elektroschocker und eine Druckluftpistole gefunden. Der gesundheitlich angeschlagene Mann wurde zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Für seinen 41-jährigen Kunden ordnete das Gericht aufgrund der Empfehlung eines Sachverständigen neben der Strafe die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.