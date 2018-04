Bei der Neuauflage von „TSG & Friends“ traten drei hochkarätige Formationen in der Stadthalle auf. 2017 fand die von Michael Berner initiierte Veranstaltung erstmals statt. Damals wurde schnell der Ruf nach einer Wiederholung laut. Und so war es auch nach dem aktuellen Konzert – die Notenblätter waren noch nicht abgeräumt.

"Wir haben zum Blasmusikverein ‚Frohsinn’ aus Tennenbronn besonders enge Beziehungen“, sagte Ralf Heinrich, Rektor des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG), im Anschluss an das Konzert. Das war dann wohl auch ein Grund, die „Frohsinn“ Jugendkapelle unter der Leitung von Rebekka Ruth einzuladen.

Unter den Musikern der Jugendkapelle befinden sich Lena Moosmann und Ines Fleig. Beide haben es einfach drauf, die einzelnen Stücke anzukündigen. Mit einer Portion Mut und längst übernommener Sicherheit im Auftreten, präsentierten beide mit treffenden Kommentaren die einzelnen Titel.

Deutlich war zu erkennen, dass die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker mit großer Spielfreude nach St. Georgen gereist sind. Ihr Mix – sinfonische Blasmusik gemischt mit traditioneller Blasmusik – wurde vom Publikum dankbar aufgenommen.

Wenn dann Ines Fleig den Dudelsack zu „Highland Cathedral“ mit ihrer Oboe ersetzt, passt alles Weitere zueinander. Dazu sind die Nachwuchsmusiker des „Frohsinn“ auch mit „Aladin“ und den darin beschriebenen fliegenden Teppichen überaus gut umgegangen. Mit drei „Partimix-Titeln“ zeigte Rebekka Ruth, zu welcher flotten Spielweise das Jugendorchester in der Lage ist.

Für das Thomas-Strittmatter-Gymnasium hat sich die Jazzcrew 2.0 unter der Leitung von Benjamin Heil zum festen musikalischen Bestandteil entwickelt. Jazz im Instrumentalsatz wie von Big Bands gespielt, dazu ein fünfstimmiger Chor, der durchaus Akzente setzt, da kommt Freude auf. Die ausgewählten Stücke wie „Celebration“ von Cool and the Gang oder „Nothing is over“ von Sunrise Avenue gehören zu den Klassikern der Musikwelt. Dass Rap ebenso angesagt ist, wurde bei „Türlich, türlich“ von Jan Delay bestätigt. Selbst Mark Forsters „Sowieso“ fand Einzug in die Jazz-Formation des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums. Dem Publikum hat es gefallen, was am reichlichen Beifall zu messen war.

Mit dem Profilorchester am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, setzte Michael Berner das i-Tüpfelchen auf. Mit dem „Jazz-Walzer“ von Dimitri Schostakowitsch zeigte Berner auf, wohin die musikalische Reise führen wird. Die musikalische Aufarbeitung von „Typewriter“ aus der Feder Leroy Andersons und mit Johannes Berner an der Schreibmaschine wurde zur gelungenen Bereicherung des Konzertnachmittags.

Musikalisch gelangte das Orchester in die Gefilde der Moldau mit zwei tschechischen Volksliedern. Darauf folgte der Ausflug nach Amerika mit „The Patriot“. Klassische Stilelemente der John-Williams-Komposition brachte das Orchester zu Gehör. Mit „Danzas Cubanas“ wurden lateinamerikanische Rhythmen geboten und „Lord of the Dance“ entführte ins schottische Hochland.

Dass auch Rock im klassischen Orchester zum Repertoire gehört, zeigte die Zugabe, die gemeinsam mit dem „Frohsinn“-Jugendorchester gegeben wurde. Der „Summernight Rock“ wurde zum würdigen Schlusspunkt des Konzertnachmittags.