St. Georgen Direkt nach ihrer Ausbildung hat Diana Scherer den Blumenladen Oestreich eröffnet, nun muss sie ihr geliebtes Geschäft nach 34 Jahren aufgeben

Ein gesundheitlicher Schicksalsschlag verändert die beruflichen Pläne der 54-Jährigen. Nun startet sie in ein neues Kapitel mit mehr Zeit zu Hause bei ihrem Mann. Das Geschäft übernimmt eine St. Georgenerin.

Inmitten von gelb leuchtenden Geranien, roten Rosen und bunten Tulpen fühlt sich Diana Scherer wohl: Seit 34 Jahren führt sie selbstständig die Blumenecke Oestreich in St. Georgen. Doch nun beginnen für die 54-Jährige ihre letzten Wochen hinter der Ladentheke.

Denn die gelernte Floristin schließt ihren Laden, der seit drei Jahrzehnten das Bild der Innenstadt prägte. Am 13. Mai, dem Muttertag, wird sie zum letzten Mal die Türen öffnen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Scherer rückblickend.

Private und berufliche Gründe

Der Grund für die Schließung ist privater wie beruflicher Natur. Scherers Ehemann kann sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so unterstützen, wie er es jahrelang tat: „Er hat hier im Laden und Zuhause immer viel mitgeholfen“, sagt Scherer. „Wenn er wegfällt, dann funktioniert es einfach nicht mehr.“

Derzeit unterstützt Scherers Vater sie noch bei den Auslieferungen: Er fährt die fertigen Sträuße bis nach Tennenbronn oder Furtwangen. Im Dezember 2017 fiel nach langer Überlegung der Beschluss, den Laden zu schließen. „Die Entscheidung ist mir wirklich schwer gefallen“, sagt Scherer ganz ehrlich.

Verträge gekündigt

Dann mussten zahlreiche Verträge gekündigt werden – mit Lieferanten und für andere Geschäftsbereiche. „Anfangen ist definitiv einfacher als Aufhören“, sagt Scherer rückblickend. „Es gibt für alles Kündigungsfristen.“ Ein Problem stellte auch der noch laufende Mietvertrag da.

Vor zwei Jahren unterschrieb Scherer einen weiteren Zehn-Jahres-Vertrag für ihr Gewerbe. Denn damals glaubte sie noch, sie würden Laden bis zur Rente betreiben. „Ich musste dann einen Nachmieter finden“, sagt Scherer. Über einen Facebook-Aufruf hat das geklappt. Anfang Juni zieht mit „Kraut und Blüten“ von Inhaberin Sylvia Bauknecht ein neuer Blumenladen in das bestehende Geschäft.

Neues Kapitel wieder mit Blumen

„Ich freue mich, dass es ein Blumenladen bleibt und ihn sogar jemand aus St. Georgen betreibt“, sagt Scherer. Für sie steht nun ein neuer Lebensabschnitt an: ein Kapitel fernab der Selbstständigkeit. „Als Selbstständige ist man ja nie fertig“, sagt Scherer.

Im neuen Job fängt sie früh morgens um 5 Uhr an zu arbeiten, ist dann aber auch gegen 14 Uhr fertig. „Wenn ich am Tag mal nur acht Stunden arbeite, ist das für mich fast wie Urlaub“, sagt Scherer. Bei ihrem neuen Job muss sie zumindest nicht auf die Arbeit mit Blumen verzichten. Sie fängt bei ihrem bisherigen Schnittblumengroßhändler an und wird statt Blumensträuße zu binden, die Pflanzen künftig selbst ausliefern. „Die Blumen würden mir sonst schon fehlen“, sagt die Floristin.

Kunden bleiben in Erinnerung

Scherer blickt zurück auf über drei Jahrzehnte in dem Blumenladen in der St. Georgener Innenstadt. Eine Situation, die ihr in Erinnerung bleiben wird, war mit einer ehemaligen Auszubildenden. „Ein Kunde kam rein und wollte einen großen Strauß Rosen haben“, erzählt Scherer.

„Dann hat die Auszubildende zu ihm gesagt: Sie müssen aber ein schlechtes Gewissen haben“, sagt Scherer und lacht. Daran habe sie seitdem beim Verkauf von großen Sträußen immer denken müssen. Doch vor allem das tägliche Miteinander mit den Kunden bleibe ihr in Erinnerung.

So geht es weiter

Sylvia Bauknecht zieht mit ihrem Blumenladen „Kraut und Blüten“ aus der Sommerauer Straße in den Blumenladen Oestreich. Vor ihrem Einzug stehen noch Renovierungsarbeiten an, die bis Juni fertig sein sollen. Die voraussichtliche Eröffnung ist für Mitte Juni geplant. (ww)