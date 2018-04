St. Georgen Die Show der perfekten Tänze

Die achte Auflage des mitreißenden Wettbewerbs des Turnvereins ist alles – außer gewöhnlich.

Tanzende Badenixen, lebendige Uhrwerke und die Illusion vom Fliegen: was die Zuschauer beim Showtanzwettbewerb in Peterzell zu sehen bekamen, war alles – außer gewöhnlich.

Zum achten Mal veranstaltete die Tanzabteilung des St. Georgener Turnvereins den Showtanzwettbewerb. Elf Gruppen, davon sieben im Wettstreit, zeigten allesamt hervorragende tänzerische Leistungen. Das allein reichte allerdings nicht aus, um die vierköpfige Fachjury mit Vero Colacicco, Ines Fischer, Lisa-Marie Schilling und Markus Mauch, allesamt Experten auf dem Gebiet, zu überzeugen. Diese schaute neben Choreografie, Vielfalt und Technik ebenso auf Präzision, Ausstrahlung und Wirkung auf das Publikum sowie auf Kreativität, Kostüme und Accessoires.

Die Gastgruppen zeigten jeweils optisch als auch thematisch ideenreiche und hervorragend umgesetzte Darbietungen. In den jeweils rund fünfminütigen Tänzen erzählten sie dabei eine Geschichte. Die Formation One2Step der Narrengilde Tennenbronn stieg als rußgeschwärzte Schornsteinfeger aufs Dach und versinnbildlichte das schwere Leben eines Kaminkehrers. Kunterbunten Badespaß servierte die Gruppe Delicious des TV Schonach. Einen Hip-Hop-Tanz zeigte die Gruppe Seduction aus Schonach.

Wer aus einer Uhrenstadt kommt, darf das ruhig zeigen, dachten sich die Furtwanger Dance Devilz. Die Vorjahressieger begeisterten im Uhrmacher-Outfit und mit einer rasanten Performance. Als menschliche Maschinen präsentierten sich die Hotsteps des TV Schonach.

Die letzten Maya, das südamerikanische Urvolk, verkörperte die Formation Dancefusion aus Zimmern unter der Burg. Die rund 20-köpfige Gruppe sorgte mit aufwändigen Kostümen und einer sehr professionellen Choreografie für einen wuchtigen Auftritt. Am Ende reichte es dafür für den zweiten Platz. Im wahrsten Sinne als Überflieger des Abends erwiesen sich die Hop-A-Holix des Showtanzvereins Sauldorf. Ihre Version vom Traum vom Fliegen 2.0 riss sowohl das Publikum als auch die Jury von den Stühlen.

Außer Konkurrenz präsentierte sich die Teenie-Gruppe Mode of Expression des gastgebenden Turnvereins, die ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte. Ebenfalls außer Konkurrenz zeigten zwei Tänzerinnen des MMC Twirlingsports Villingen-Schwenningen ihr Können. Auch der Zirkus Konfetti des TV Villingen trat auf. Bereits am Nachmittag fand ein Kinder- und Jugendshowtanzwettbewerb statt. Hier zeigten 17 Gruppen, dass die nächste Generation an erstklassigen Showtanzgruppen bereits im Anmarsch ist.

