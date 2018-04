St. Georgen Die Gesundheitstage beim Maschinenbauunternehmen J.G. Weisser in St. Georgen kümmern sich um gesunde Füße

Zum 6. Mal in Folge ging es um die Gesundheit der Mitarbeiter. Vorträge, Workshops und Untersuchungen helfen, Schädigungen und Fehlverhalten früh zu erkennen beziehungsweise abzustellen.

"Auf die Füße gefallen" sind die sechsten Gesundheitstage bei J.G. Weisser. Das Thema war naheliegend. "Viele Probleme im Rücken nehmen in den Füßen ihren Anfang", sagte Sonja Löhning zur Bilanz der vier Tagen unter dem Schwerpunktthema "Füße und Beine". Sie arbeitet in der Geschäftsstelle St. Georgen der Betriebskrankenkasse Rieker-Ricosta-Weisser. Das Thema resultierte aus der Zufriedenheitsumfrage nach den Gesundheitstagen 2017 und fügt sich in das betriebliche Gesundheitsmanagment ein. Dieses, so erzählt eine Broschüre zu den Gesundheitstagen, befasst sich mit der Lebens- und Arbeitswelt der Beschäftigten und zielt auf eine nachhaltige Gesundheitsvorsorge ab.

Gut ein Drittel der 503 Mitarbeiter des Maschinenbau-Unternehmens nahm einzelne Punkte aus dem Angebot aus Informationen, Workshops und Untersuchungen wahr: Eine Resonanz, die dem Leiter Personalmanagment, Jürgen Wehrle, gut gefällt. Die Gesundheitstage seien bereits eine kleine Tradition, eine Fortsetzung stehe außer Frage. Und: "Unser Krankenstand ist sowohl auf die Branche als auch auf die Region bezogen, sehr gering", so Wehrle. Mit den Gesundheitstagen werde die Gesundheit der Mitarbeiter gefördert und die Arbeitszufriedenheit und die Motivation gestärkt, ergänzte Personalreferentin Joy Rettich.

Gerade aus den Belastungen, die sich dem tagtäglichen Gebrauch der Sicherheitsschuhe ergeben, ließen sich praxisnahe Hilfen entwickeln: "Von Hornhaut, Hautproblemen bis Fehlstellungen", skizzierte Sonja Löhning Ansätze, deren Verbesserung das ganze Berufsleben erleichtern können.

Den stärksten Zuspruch erlebte am Montag ein Vortrag von Carmen-Sinclair und Barbara Fehrenbach. Sie erklärten die durchblutende Wirkung einer Fußmassage, erläuterten die Venenproblematik, gingen auf Fuß- und Nagelerkrankungen ein oder gaben Tipps für die Fußpflege zuhause. Wichtig waren der Heilpraktikerin und Kosmetikerin Eschle-Sinclair und der Drogistin und Kosmetikerin Fehrenbach auf die Zusmmenhänge zwischen Beingesundheit und Wirbelsäule sowie Fußgesundheit und ganzem Körper hinzuweisen.

Neben einem Vortrag zur Bedeutung von Bewegung, den Betriebsarzt Hans Weiß hielt, referierten die Osteopatihn und Physiotherapeutin Maike Lübeck-Grieshaber und die Heilpraktikerin Birgitt Merkel. Die Vorsitzende des Kneippvereins verschaffte zudem mit Knie- oder Unterschenkegüssen belebende und aktivierende Impulse.

Den Fußdruck maß Orthopädieschuhmachermeister Jürgen Müller mittels Pedrographie. Aus dem farbigen Bild, das die sensiblen Messpunkte einer speziellen Druckmessplatte zeichneten, konnte Müller im Einzelgespräch Empfehlungen für Einlagen oder andere geeignete Hilfsmittel ableiten. Erstmals werden die Impulse aus den Gesundheitstagen in den den Folgemonaten ausgebaut. Insbesondere das "Kneippen" werde wohl eine Fortsetzung finden, verriet Joy Rettich.