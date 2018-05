St. Georgen Deutsche Wirtschaftselite fachsimpelt im Technologiezentrum über 3D-Technik

Bereits zum dritten Mal finden im Juni die 3D-Tage statt. Vertreter der renommiertesten deutschen Unternehmen haben sich angekündigt. Erstmals soll es auch ein Angebot für Schüler und Studenten geben.

Kaum eine Technik hat derzeit das Potenzial, die industrielle Produktion so nachhaltig zu verändern wie der dreidimensionale Druck. Dabei wird Material, meistens Kunststoff, Schicht für Schicht präzise aufgetragen, sodass am Ende ein dreidimensionales Objekt steht. Die Technik ist so präzise, dass sie in der Automobilindustrie, in der Medizintechnik und sogar in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird. Aber auch lokale Unternehmen setzen zunehmend auf die moderne 3D-Technik.