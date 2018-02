St. Georgen Deutlich bessere Bedingungen für Skilangläufer

Jetzt kommt der Wintersport auf Touren. In Oberkirnach sich alle Skilifte bis auf den Kesselberg heute ab 13.30 Uhr in Betrieb, für Langläufer haben sich die Loipenbedingungen deutlich verbessert.

Neuigkeiten gibt es also für die Skilangläufer. Präpariert ist die Loipe auf der Falkenandresenhöhe (klassisch, 7,9 Kilometer), die Skatingrunde Hochwald (8,1 Kilometer), der Langlauf-Lehrparcour und die Skatingloipe Seebauernhöhe (jeweils 1,1 Kilometer), die Stadionrunde (0,4 Kilometer, Skating und klassisch) die Verbindungsloipe zwischen Falkenandresenhöhe und Seebauernhöhe (1,8 Kilometer, klassisch) und die Peterzeller Lope (11,7 Kilometer, klassisch und Skating). Nicht gespurt sind die Hochwaldloipe, die Staudenloipe und die Brigachloipe.

Der Skilift am Winterberg ist heute bis 21 Uhr in Betrieb, der am Schlossberg bis 20 Uhr, der am Oberen Schlossberg bis 21.30 Uhr und der Brigachlift bis 17 Uhr.