St. Georgen Deshalb wird das Torwartshäusle in diesem Jahr abgerissen

Deshalb wird das Torwartshäusle in diesem Jahr abgerissen

Bürgermeister kündigt sensiblen Abriss an: Etwaige Reste der Klostermauer sollen unter einem begehbaren Glasdach erhalten bleiben. Zwischen Rathaus, Ärztehaus und Stadtterrasse entsteht ein attraktiver Platz.

Der Abriss des Torwartshäusles ist beschlossene Sache. "Das gehört zu unserem Weg in der Stadtentwicklung", beschrieb Bürgermeister Michael Rieger einen unumkehrbaren Prozess. Warum er im Abriss einen großen Vorteil für die Bürger sieht, möchte er in einer Bürgerversammlung am Freitag, 27. April erläutern. Bis dahin dürfte auch die Entscheidung über Fördergelder des Landes zum Stadtentwicklungsprozess gefallen sein.

Unbenommen der künftigen Gestaltung dieses Areals nannte Rieger am Dienstag Kernpunkte des Abrissvorhabens. "Ich möchte daran erinnern, dass es das MTZ (Medizinischen Diagnose- und Therapie-Zentrum) nicht gegeben hätte, wenn nicht der spätere Abriss des Torwartshäusle klar gewesen wäre", sagte Rieger. Zudem gebe es seit 2008 einen rechtskräftigen Bebauungsplan, der Straßen- und Gehwegflächen vorsieht. Im städtebaulichen Ideenwettbewerb fand 2014 der siegreiche Vorschlag des Planungsbüros Faktorgrün im Gemeinderat bei einer Enthaltung eine nahezu überwältigende Zustimmung. Auch hier muss das Torwartshäusle weichen.

Seit 2017 ist die Stadt in Besitz beider Gebäudeteile. Die Bewohnerin des hinteren, dem Edekamarkt zugewandten Gebäudeteils stimmte einem Verkauf nicht zu. Man habe das Thema zu Lebzeiten der Besitzerin ruhen lassen, erläuterte Rieger. Schon länger gehörte der Stadt das vordere Gebäude. Den Pächtern des Obstladens sei seit 2010 bekannt gewesen, dass das Vertragsverhältnis nach dem Tod der Nachbarin aufgelöst werde. Man habe es dennoch zwei weitere Jahre verlängert, betonte Rieger einen freundlichen Umgang mit den Ladeninhabern. Den neuen Standort des Obstladens Am Markt 3 habe Andrea Lauble vom Stadtmarketing vermittelt.

Demnächst werden städtische Mitarbeiter Erkundungen im Keller des Torwartshäusles anstellen. "Wenn es dort Klostermauerreste gibt, dann werden wir diese zugänglich machen", kündigte Rieger einen sehr sorgfältigen Abriss an. Er könnte sich vorstellen, diese Relikte zu erhalten und mit einer begehbaren Glasplatte zu überspannen: Teilidee eines bisher noch nicht im Detail vorliegenden Gesamtkonzeptes.

"Wir wollen die Innenstadt beleben und attraktiver machen", wirbt er um die Chancen im Abriss. Eine vom Rathaus hinab führende Treppe würde auf einem kleinen Platz auf einer deutlich verkehrsärmeren Gerwigstraße münden. Das Zentrum bekomme mehr Licht ab, vom Rathaus aus wachse eine neue Blickachse in Richtung Röhlinswald.

Bei allen positiven Plänen möchte Rieger auch die Skeptiker eines Abrisses überzeugen. "Ich weiß, dass das ein hochsentimentales Thema ist", sagte er. Besonders wenn man sich die negativ behafteten Abrissvorhaben in der Vergangenheit mit einblendet. "Diese positiven Gefühle hätte ich für den 'Roten Löwen' auch gerne", wirbt er dafür, die Energie auf eine städtische Immobilie mit Historie und Potenzial zu konzentrieren. Hier könnten im Zentrum Veranstaltungsräume entstehen: als Alternative zur Stadthalle und ohne Konkurrenz zum Theater.

Torwartshäusle

Als ehemaliger Dienstsitz der Tor- und Nachtwächter diente das Torwartshäusle bis im Jahre 1830 als dessen Wohnung und stellte über Jahrhunderte den Haupteingang zur Klosteranlage dar. In seinen ältesten Teilen stammt das heutige Haus aus dem Jahr 1754 und hat somit mit dem eigentlichen Kloster nichts mehr zu tun. Das Torwartshäusle gehörte neben dem „Kasten“, dem alten Pfarrhaus, dem Klosteramtshaus und der Klosteramtsschreiberei der staatlichen Verwaltung als Rechtsnachfolger des ehem. St. Georgener Klosters. Am 29. Oktober 1790 wurde das Gebäude durch einen Brand zerstört und im Folgejahr wieder aufgebaut. Bis in die jüngere Zeit dient das Torwartshäusle als Wohn- und Geschäftshaus. (wur)