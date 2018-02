St. Georgen Der kleine Dicke weiß: Witzig kommt halt besser an

Der kleine Dicke weiß: Witzig kommt halt besser an

Einen unterhaltsamen Kabarettabend mit erlebt das Publikum im Deutschen Haus in St. Georgen mit Till Reiners aus Berlin. Es dauert ein bisschen, bis sein provokanter Humor zündet, aber er würde jederzeit wiederkommen. Und dann teilt er noch eine Erkenntnis aus Kindheitstagen.

Einen wunderbaren Kabarettabend hatte Ute Scholz dem Publikum im Theater im Deutschen Haus gewünscht und zu dem hatte sich der Auftritt von Till Reiners auch entwickelt. "Wie das Münchner Publikum", lästerte Reiner über die anfangs zurückhaltenden St. Georgener. Es dauerte einen Moment, bis der Berliner Kabarettist begriff, dass die Schwarzwälder nicht so offensiv lauthals loslachen. Dann aber geriet der Abend zu einem kabarettistischen Highlight.

Reiners sinnierte über die Vorteile steinreich zu sein. Einem Porschefahrer sein Auto zerbeulen, ihm ein Bündel Geldscheine zuwerfen und sagen: "Kauf dir einen Neuen, aber einen, der richtig Geld kostet." Mit reich sein, wäre eben alles noch mal toller. Anhand der 68er-Generation erklärte Reiners, was Politik mit Lifestyle zu tun hat und nannte es eine Möglichkeit, um öffentlich auszudrücken, wie man sein möchte.

Sein Humor wäre immer richtig, einzig das Publikum wäre manchmal falsch, klärte er die Gäste auf. Für die war der Abend mit Till Reiners keiner, um sich mit harmlosen Scherzen zurückzulehnen. Reiners Humor forderte die volle Aufmerksamkeit für Provokation, Hintergründigkeit und bissigen Folgerungen. Etwa wenn er feststellt, dass Flüchtlinge keine Kinder essen. Aber man habe auch keine drei Wünsche frei, wenn man sie umarmt.

"Kunst ist die Verpackung für: Bin ich liebenswert?", erklärte Till Reiners seinen Weg auf die Bühne. Als kleines, sehr dickes Kind habe er die Erfahrung gemacht, wer witzig ist, kommt besser an. Selbst der kluge Künstler wolle von einem klugen Publikum geliebt werden, fügte er grinsend hinzu. Und er stellte die Frage, was wohl passiert wäre, wenn der Herr Hitler bei seiner Bewerbung an der Kunstschule ernst genommen wäre.

"Man denkt nicht so gerne nach", stellte er hinsichtlich der Automatismen im Gehirn fest, die er als Standby-Funktion bezeichnete. Anhand der Ü30-Party, der Bundestagswahl, reduzierte er die Wahlentscheidung darauf, wer gut aussehe. Gut aussehende Menschen hätten es leichter. Und er räumte auf mit wohlwollenden Phrasen wie jeder Mensch wäre wertvoll, weil jeder Mensch etwas gut könne. "Nein, das stimmt nicht", sagte Till Reiners nüchtern, "es gibt Menschen, die in allen Bereichen besser sind als ich." Neben Barack Obama sehe er, auch wenn er sich alle Mühe gäbe, einfach nicht gut aus.

Er sinnierte über eine Welt ohne Rassismus und Hass, über Mensch, Tiere und Natur. Und stellte genervt fest: "Die Spezie, die die Relativitätstheorie aufgestellt hat, hat auch den Handy-Schmuck erfunden". Till Reiners erklärte außerdem, dass man im Alter nicht klüger werde, sondern über seine eigenen Fehler die eigene Dummheit besser kenne.

Der lange, herzliche Applaus seines Publikums, beantwortete Till Reiners mit seinen bissigen Ausführungen zu Frauen und Männern. "Ich würde es wieder machen", erklärte er, ehe er sich endgültig verabschiedete, "wieder hier her kommen."