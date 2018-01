St. Georgen Der SÜDKURIER öffnet Türen: Auf geht's ins Hotel Federwerk

Vielfach mehr Anmeldungen als zu verteilende Plätze gab es beim SÜDKURIER-Gewinnspiel rund um die Besichtigung der Hotelbaustelle an der Bahnhofstraße am Dienstag, 23. Januar.

Bei der Aktion "Der SÜDKURIER öffnet Türen" nehmen folgende Gewinner teil. Cornelia Hildebrand, Esther Koch, Bruno Gleike, Franz Eigel, Franz Dilger, Ingrid Hellmann, Marlies Jäckle, Rolf Ernst, Hernet Staiger, Ulrike Kessler und Edgar Heimburger sind aus St. Georgen. Waltraud Weber aus Königsfeld und Georg Föhrenbach aus Schönwald komplettieren das Feld. Die Gewinner dürfen jeweils eine Begleitperson mitnehmen. Die rund einstündige Führung durch das künftige Hotel "Federwerk" beginnt am Dienstag, 23. Januar, um 16 Uhr. Treffpunkt ist am Einmüdungsbereich der Museumstraße in die Bahnhofstraße.