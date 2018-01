St. Georgen Das sind die Höhepunkte des neuen VHS-Programms

Von Yoga bis zum Motorsägenkurs: die Volkshochschule St. Georgen hat am Dienstag ihr neues Programm vorgestellt. Mit dabei sind wieder bewährte Grundkurse für Gesundheit und Berufsleben, aber auch neue Online-Seminare, die zuhause gemacht werden können. Der SÜDKURIER zeigt Ihnen die Höhepunkte des kommenden Semesters.

Die Volkshochschule St. Georgen hat am Dienstag ihr neues Programm für das kommende Sommersemester 2018 vorgestellt. VHS-Leiterin Roswitha Gruseck-Maier präsentierte das druckfrische Programm, das in den nächsten Tagen in vielen St.Georgener Geschäften und Banken verteilt und jetzt schon online eingesehen werden kann. "Wir haben einige Wünsche aus der Bevölkerung aufgenommen", berichtete Gruseck-Maier. Insgesamt stehen 164 Kursangebote aus sechs Bereichen zur Auswahl, die meisten davon im Bereich Gesundheit. Zudem gibt es Kurse in den Bereichen Arbeit und Beruf, Sprachen, Kreatives Gestalten, Junge VHS und Verschiedenes. Der SÜDKURIER zeigt Ihnen hier bereits einige Programm-Höhepunkte.