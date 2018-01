St. Georgen Das Fagott ist für Slawomir Moleta einfach einmalig

Ein Kaffee mit dem Dirigenten der Stadtmusik und Musikschullehrer: Was er mit dem Ensemble vorhat, warum die Jugendkapelle so einen Aufschwung nimmt und wie Moleta seine vielen Verpflichtungen unter einen Hut bringt.

Herr Moleta, was haben Sie gerade bei der Anfahrt im Auto gehört?

Die Nachrichten. Musik höre ich morgens bis abends, entweder von Schülern oder wenn ich selbst spiele.

Welche Musik hören Sie gerne privat?

Alles Mögliche. Klassische Musik, aber auch gute Popmusik, Jazz, Rock und Metal. Querbeet. Beim Jazz etwa höre ich gerne Bigband-Musik großer Orchester.

Und bei der klassischen Blasmusikliteratur, was ist ihre Stilrichtung, welche Komponisten mögen Sie?

Wenn ich etwas höre, denke ich schon an die Möglichkeiten, die sich aus der Leitung von Blasmusikorchestern bieten. Im besten Fall Musik, die man in einem sehr breiten Spektrum spielen kann. Das war schon früher so. Ich wurde zunächst ausgebildet als klassischer Orchestermusiker und Pädagoge. Gestört hat mich damals schon die Enge und der fehlende Zugang zu anderer, toller Musik. Deshalb habe ich mich Später auch mit dem Dirigieren von Orchestern beschäftigt. Da habe ich die Breite der Möglichkeiten gehabt.

Welche Bedeutung hat Musik in Ihrem Leben?

Musik ist mein Leben. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.

Haben Sie noch Zeit für Hobbys?

Neben der Musik gibt es keinen Platz für eine regelmäßige Beschäftigung. Aber Schwimmen, Schlittschuh fahren oder Wandern, das ist vereinzelt immer mal wieder möglich.

Als Musiklehrer sind sie Dirigent der Stadtmusik. Macht sich die Kooperation mit der JMS schon bemerkbar, etwa in der Nachwuchsfindung?

Ja. Als ich kam, war die Jugendkapelle ein Ensemble von sieben Kindern und hat quasi nicht mehr existiert. Beim Konzert vor Weihnachten waren schon 20 dabei. Hinzu gekommen sind Schüler von mir und Kolleginnen an der Jugendmusikschule. So konnten wir ein kleines Ensemble formen. Geöffnet haben wir uns auch der Kooperation mit anderen Vereinen, was bisher nicht so stattgefunden hat. Gemeinsam üben werden wir mit dem Nachwuchs des Musikvereins Unterkirnach. Ab Januar sind das über 30 Leute.

Die Stadtkapelle hat Potenzial. Das sagten Sie, als die vorgestellt wurden. In welche Richtung heben Sie diesen Schatz?

Wir wollen eine schwierigere Stufe erreichen. Das ist eine langfristige Angelegenheit. Die Stadtkapelle spielt aber schon auf einer hohen Schwierigkeitsstufe. Dennoch könnte man noch einiges verbessern. Kurzfristig hoffen wir, dass es ein paar Musiker mehr werden. Musiker, die ausgestiegen sind, wollen wir zurückgewinnen. Auf lange Sicht soll die Jugendarbeit die Zukunft sichern.

Denken Sie auch über zusätzliche, kleinere Ensembles nach?

Auf jeden Fall. Ich mache selbst sehr gerne Kammermusik und habe viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Einsatzmöglichkeiten sehe ich durchaus. Bei Umrahmungen von Festen oder bei Ausstellungseröffnungen sind solche Formationen gefragt, auch für Bläserensembles. Seien es Quartetts oder Quintetts, Holzbläser oder Blechbläser.

Auf welche neuen Projekte dürfen sich die Zuhörer in diesem Jahr freuen?

Es gibt die traditionellen Auftritte, auch die Idee für ein Kirchenkonzert. Offiziell ist noch nichtklar, ob wir einen Besuch aus der Partnerstadt Museros und einen Auftritt mit Musikern von dort haben werden.

Ihre musikalische Grundausbildung haben Sie in Ihrer Heimat Polen erhalten. Gibt es da grundsätzliche Unterschiede gegenüber der Ausbildung hier?

Das ist in der Tat so. Als Schüler bin ich noch im kommunistischen Polen ausgebildet worden. Wenn sich hier ein Schüler an der Musikschule anmeldet, bekommt er 30 oder 45 Minuten Einzel- oder Gruppenunterricht. Ich hatte damals an einer normalen Grundmusikschule in Polen zweimal in der Woche eine Stunde Einzelunterricht an der Klarinette, Klavierunterricht im Nebenfach, zwei Wochenstunden Musikgeschichte und zwei Wochenstunden Musikharmonie. Das war sehr intensiv neben dem eigentlichen Schulunterricht. Üben musste man auch, weil jedes halbe Jahr eine Prüfung anstand. Das setzte sich am Musikgymnasium fort.

Eine ständige Leistungskontrolle?

Ja. Denn der Unterricht und die Instrumente waren umsonst. Wer das nicht geliefert hat, konnte gegen eine geringe Gebühr Unterricht bekommen.

Ware es dann die Kombination von Strenge und Disziplin oder war die Begabung, die sie in eine musikalische Berufsausbahn gebracht haben?

Eine gewisse Begabung muss man voraussetzen. Genauso wichtig, ist es, dass man fleißig ist.

Geht Ihr Sohn auch in diese Richtung?

Mein Sohn hat ein bisschen Klavier, Querflöte und Gesang gelernt. Er wird sich aber vermutlich nicht für die Musik als Beruf entscheiden.

Sie unterrichten Fagott, haben aber eigentlich Klarinette gelernt. Warum der Wechsel?

Ich unterrichte auch Blockflöte und Kammermusik. Fagott ist mein Hauptinstrument. Ich habe Blockflöte im Nebenfach studiert und Kammermusik selbst viel gespielt und Jahrzehnte unterrichtet. Der Umstieg auf das Fagott wurde mir angeboten, als ich auf das Gymnasium wechselte. Die Klarinette ist ein Nebeninstrument geblieben. Sie hat sich zumindest bezahlt gemacht in der Orchesterleitung.

Warum ist das Fagott Ihr Lieblingsinstrument?

Es hat einen besonders schönen Klang. Einfach einmalig. Wie schön ein Instrument klingt, hängt aber vor allem vom Spielenden ab.

Sie unterrichten an den Musikschulen in St. Georgen, Schramberg und Rottweil. Sie dirgieren die Stadtkapelle St Georgen und die Musikkapelle Gremmelsbach. Wie kriegen Sie das unter einen Hut?

An der Musikschule bin ich nicht voll beschäftigt. Als Fagottlehrer habe ich nicht so viele Schüler an einer Musikschule. Da ist es normal, das auf mehrere Musikschulen aufzuteilen. Bei den Orchestern finden die Proben immer abends statt und die meisten Auftritte am Wochenende. Das lässt sich gut miteinander vereinbaren. Ich habe darauf geachtet, dass die Musikschul- und die Orchestertätigkeit räumlich eng beieinander liegen. Das spart mir Zeit.

Zur Person

Slawomir Moleta (54) ist in der Stadt Olkusz, in Polen zwischen Kattowitz und Krakau gelegen, aufgewachsen. Sein Musikstudium absolvierter er in Wroclaw (Breslau) und München. Dawischen lag ein Gaststudium in Prag. Berufsbegleitet absolvierte er an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Weiterbildungen. Moleta ist verheiratet und lebt mit seiner Frau Irena Soloducha, ebenfalls Musiklehrerin, und dem 23-Jahre alten gemeinsamen Sohn in Rottweil. (wur)