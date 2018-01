Ein Abend, Vier Künstler: Die Mixshow im Theater kommt gut an und die Programmauszüge machen Lust auf mehr.

Einen Angriff auf die Lachmuskeln von vier unterschiedlichen Seiten erlebten die Besucher bei der Veranstaltung Kabarett meets Comedy im Theater im Deutschen Haus. Mit Stand-Up- und politischem Kabarett, Musikcomedy und Clownerie schnürten die Theatermacher zum 15-jährigen Bestehen des Theaters ein ganz besonderes Bündel und präsentierten die ganze Bandbreite bester Unterhaltung.

Zwar können die Künstler bei so einer Mixshow nur einen Ausschnitt aus ihrem Repertoire zeigen. Doch das, was sie zeigten, reichte bei allen Vieren aus, um bei den Zuschauren die Begehrlichkeiten nach "mehr" zu wecken.

Unter Schwaben-Rassismus leidet Götz Frittrang. Der Schwabe vom Bodensee hat die Ursache dafür herausgefunden. "Schuld ist der Seitenbacher mit seiner Müsliwerbung." Wobei kein echter Schwabe jemals auf die Idee kommen würde, dieses Produkt zu kaufen. "Woisch, was des koscht", echauffierte sich Frittrang, der dem Publikum sogleich einen Exkurs in Sachen Sparsamkeit vermittelte. So kaufe er seine Backzutaten für die Weihnachtsbäckerei stets bereits im Januar. "Das riecht zwar bis Weihnachten etwas muffig. Aber dafür machte man ja auch Zimt und Nelken ins Gebäck." Der schwäbische Gast verriet zudem, dass ihm ein älteres Publikum viel lieber ist als junge Besucher. "Mir gefällt es, wenn mein Publikum beim Thema Flüchtlingskrise nicht zuerst an Syrien, sondern an Schlesien denkt."

Politische Abgründe zeigte René Sydow auf. Das süffisante Lächeln im Gesicht täuschte nicht darüber hinweg, dass der Politkabarettist mit seinen Aussagen über Ausbeutung in Drittländern als Folgen der Globalisierung oder das bröckelnde Bildungssystem in Deutschland den Finger nur allzu tief in die Wunde legte. Wortsicher hangelte er sich durch weltpolitische Tiefschläge und zeigte den Unterschied möglicher Strafrahmen auf für Verfehlungen des kleinen Mannes im Vergleich zu den großen Sauereien angesehener Persönlichkeiten.

Die Moderation des Abends übernahm Andy Sauerwein. Der machte sich nicht nur Gedanken über die Rolle des Mannes und hatte Tipps parat, wie die Suche nach der richtigen Frau von Erfolg gekrönt sein könnte, indem man durch Besonderheiten aus der Masse heraussticht. Sauerwein erwies sich auch als musikalisches Talent und zeigte musikalisch auf, was passiert, wenn computergesteuerte Sprachassistenten wie Alexa und Siri das Kommando übernehmen.

Dass die Schweiz neben hohen Bergen und Raclette auch jede Menge Humor zu bieten hat, bewies This Maag. Anstatt sich zu politischen Themen zu äußern ("schön wäre, wenn Trump geht. Schön wäre aber auch, wenn die Schweiz mal Fußballweltmeister würde"), begeisterte er mit niveauvoller Clownerie und brachte das Publikum mit seinen selbstgebastelten Musikinstrumenten aus Baumarktutensilien zum Staunen.