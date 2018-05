St. Georgen Chef in China: Andreas Börngen führt Unternehmen M&M Software aus Suzhou

Unternehmen zieht Jahresbilanz nach Geschäftsführer-Wechsel. M&M Software will in St. Georgen wachsen.

Es liegen knapp 8917 Kilometer Luftlinie zwischen den beiden wichtigsten Standorten der M&M Software GmbH – von St. Georgen nach Suzhou. Das Unternehmen, das einst in Furtwagen gegründet wurde und seit gut 20 Jahren in St. Georgen ansässig ist, wird mittlerweile vom Unternehmenssitz in China aus geführt. Andreas Börngen, geschäftsführendes Vorstandsmitglied (CEO), erklärte nun, dass es gleichzeitig das Ziel sei, den Hauptstandort in St. Georgen auszubauen. Das Problem: Die Mitarbeitersuche wird auch für M&M immer komplexer. Börngen sagt: „St. Georgen soll so wachsen, wie es die Nachfrage hergibt.“

Andreas Börngen zog im Gespräch auch Bilanz zum ersten Jahr nach Ausscheiden von Geschäftsführer Erwin Müller. Demnach plane man für das laufende Geschäftsjahr, den Umsatz um 15 Prozent auf dann 15 Millionen Euro zu steigern. Die Firma M&M Software bewegt sich in schwierigem Marktumfeld und schafft es trotzdem, sich durch Spezialisierung zu behaupten. „Wir kennen uns in unserer Branche aus“, sagt Andreas Börngen. Man unterscheide sich damit von dem Branchenriesen, sagt er. Software entwickeln könne jeder, aber sein Unternehmen kenne die Anforderungen im Bereich industrielle Automation besonders gut. Das Unternehmen schreibt Schwarze Zahlen, man ist zufrieden mit der Entwicklung.

Die Unternehmensführung von China aus wirkt ungewöhnlich. Andreas Börngen führt täglich mehrere Video-Konferenzen, um auch mit den rund 90 Mitarbeitern am Standort in St. Georgen verbunden zu sein. Dafür sorgt in Zukunft auch eine Standleitung, in die das Unternehmen investiert hat. Die Präsenz des CEO vor Ort in China sei aber wichtig. „Unser Standort in St. Georgen ist eine selbstlaufende Maschine“, sagt er. In China sei seine Anwesenheit wichtiger. Mit den Bedingungen in St. Georgen sei das Unternehmen sehr zufrieden. „Wir bekennen uns zum Standort“, sagt Börngen. Das habe, seit dem Umzug nach St. Georgen im Jahr 1995, nur einmal zur Disposition gestanden. Das war vor dem Wechsel ins heutige Gebäude im Jahr 2012, als man aufgrund von fehlenden Perspektiven an eine Verlagerung nach Villingen dachte. Auf dem Wachstumspfad befindet sich M&M Software, weil Technologien wie das sogenannte „Cloud Computing“ wichtiger werden.

In der Cloud, zu deutsch Datenwolke, können Informationen und Daten abgelegt werden. Passende Systeme hierfür entwickelt das St. Georgener Unternehmen. „Wir kommen so näher an unsere Endkunden heran“, sagt Börngen. Seit Oktober 2015 ist die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Mehrheitsgesellschafter der M&M Software GmbH. Schon bald wird der Softwarehersteller eine vollständige Tochter von Wago sein.

Unternehmen

Die M&M Software GmbH sitzt seit 1995 in St. Georgen, hat dort 86 Mitarbeiter. 83 weitere in China am Standort in Suzhou nahe Shanghai. In Deutschland gibt es einen Zweitsitz in Hannover. Seit einem Jahr wird das Unternehmen von Andreas Börngen (geschäftsführendes Vorstandsmitglied), Klaus Hübschle und Martin Zähringer geführt. (pga)