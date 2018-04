vor 4 Stunden SK St. Georgen Bye-bye Chef! ebm-papst Boss Stefan Brandl fliegt nach der Betriebsversammlung mit dem Hubschrauber davon

Am Donnerstagmittag wurden die Beschäftigten von ebm-papst in der Stadthalle zusammengerufen. Auf der Tagesordnung stand die aktuelle Krise. Schmerzhafte Entscheidungen wurden nicht verkündet. Es gehe in dieser Phase um eine Bestandsaufnahme, hieß es aus dem Umfeld des Unternehmens.