vor 6 Stunden Jens Wursthorn St. Georgen Bundesministerin Barbara Hendricks kommt zum Neujahrsempfang nach St. Georgen

Es ist nicht klar, in welcher offiziellen Funktion sie am Mittwoch, 7. Februar, am Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbands in der Stadthalle St. Georgen teilnimmt. Denn Barbara Hendricks, eloquente und streitbare SPD-Politikerin aus Nordrhein-Westfalen gehört dem bisherigen Kabinett Merkel nur noch so lange an, bis eine neue Bundesregierung vereidigt ist.